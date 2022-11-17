Як стильно одягнутися взимку: 10 розкішних образів від модних інфлюенсерів

В багатьох містах України вже випав перший сніг, а зовсім скоро зима повноцінно вступить у свої права. Ви вже можете витягати зі своїх вішаків дублянки, шубки та пуховики та починати розмірковувати над стильними образами, а ми вам в цьому допоможемо.

Зима – холодна пора року, тож кожен з нас хоче виглядати максимально комфортно, щоб вбрання дарувало затишок, але й попри це, додавало нашому образу стилю.

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Як стильно одягатися навіть взимку вчать на своїх інстаграм-сторінках модні інфлюенсери. Судячи з образів модних блогерів, переважатимуть цієї зими пастельні кольори та звичні для нас елементи гардероба.

Утеплені стьобані куртки можете одягати, якщо погода взимку буде не надто мінусовою. Доповнюйте верхній одяг стильним капором та довершіть образ сумкою в колір.

В сонячну погоду обирайте кремову шубку, яку доповните блакитними джинсами, білою сумкою та окулярами.

Не забувайте про теплий пуховик, який можете вдало поєднати з джинсами, уггами та шапкою біні. Під низ одягайте улюблений теплий светр з горловиною.

Якщо ви любите шаховий принт, який кілька сезонів тримається в трендах, обирайте стильну шубку та поєднуйте її із яскравою зеленою бейсболкою.

Не бійтеся взимку білосніжних тонів, тому сміливо одягайте светр та штани одного кольору, довершивши їх чобітьми та сумкою також білого кольору.

Українська блогерка Аліна Френдій одягає взимку сірі джогери з чорними уггами, довершивши їх чорним пуховиком, беретом та зеленою сумкою Bottega Neneta The Mini Jodie.

Засновниця бренду CHER’17 Таня Парфільєва приміряє довгу дублянку світло-коричневого кольору з жакетом, шкіряними штанами та чоботами на підборах.

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне одягає в зимову пору вкорочений светр з горловиною, чорні джинси та пухнасту шубу кремового відтінку.

Шведська модель Ельза Госк обирає вкорочену дублянку кольору camel, яку доповнює чорними лосинами та черевиками.

Британка Алісія Родді обирає шкіряний пуховик, довершуючи його шкіряними штанами та чорними черевиками з масивною зеленою тракторною підошвою. Її аутфіт розбавляє кремовий капор.