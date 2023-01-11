Модний верхній одяг на зиму: 10 образів показує німкеня Соня Лісон

Популярна німецька інфлюенсерка Соня Лісон часто привертає до себе увагу стильними образами. Дівчина пильно стежить за трендами, тож створює образи з актуальним вбранням. Який верхній одяг інфлюенсерка обирає цієї зими – читайте далі.

Соня Лісон любить створювати неординарні образи. Всі її аутфіти виходять ефектними та самобутніми. У гардеробі модної блогерки є чимало кольорових речей, які вона вміло стилізує з базовими елементами гардероба.

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Модними образами німкені надихаються дівчата з багатьох країн. І хоч січень зовсім не морозяний і не сніжний, втім до кінця зими нас чекає ще багато днів з мінусовою температурою.

Наші образи в холодну пору мають складатися не лише з теплих светрів та штанів, але й затишного та комфортного верхнього одягу.

У гардеробі Соні Лісон на зиму є багато речей, які знайдуть вміле застовування в зимовий сезон. Інфлюенсерка складає образи з дублянкою різних довжин, утепленим пальто різних кольорів та шубами різних фасонів.

Соня також не забуває про головні убори – шапки, бейсболки, капори та модний аксесуар – хутряні навущники. Також у гардеробі модниці є чимало сумок, тож до кожного образу інфлюенсерка підбирає особливий аксесуар. Здебільшого – це зручні сумки чорного кольору.