Чорний по чорному: 10 стильних образів у стилі total black

Чорний колір вважається найпопулярнішим в нашому гардеробі. Він є класикою та позачосовою річчю, яка ніколи не виходить з моди. Образи у стилі total black завжди виглядають вишукано, тож ми зібрали 10 стильних виходів, які ви зможете приміряти цієї весни.

Дизайнери закохані в чистий чорний колір, тож не перестають його додавати в кожну свою колекцію. Чорний – це надзвичайно самодостатній, практичний та універсальний колір. Він чудово доповнює наші образи, але й сам може стати центральним елементом.

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Тренд на монохромні образи завжди залишається актуальним, а якщо це чорний колір – то це вічна класика, яку можна приміряти в будь-який сезон. Повністю чорний образ не буває простим, навпаки, цей аутфіт виглядає досить дорого та стильно.

Щоб створити ефектний total black look, достатньо всього лише скласти ансамбль з одягу, взуття та аксесуарів, витриманих в одній гамі чорного кольору.

Щоб створити цікавий монохромний образ в чорному кольорі, вам достатньо мати лише базові речі, які ви легко скомбінуєте між собою. До прикладу, чорна водолазка та чорна шкіряна спідниця в парі з чоботами та пальтом створить ідеальний look.

Також можете приміряти трикотажний костюм, який поєднаєте з лоферами та чорною сумкою. Окрім цього, створити стильний вигляд можна завдяки чорному лонгсліву з додаванням штанів палаццо. Не забувайте про чорні жакети, джинси, шкіряні куртки, бомбери, худі та шкіряні штани.



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Pinterest



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Pinterest



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Pinterest



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Pinterest



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Pinterest



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Pinterest



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Pinterest



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Pinterest



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Pinterest



Стильні образи в чорному кольорі / Фото з Pinterest