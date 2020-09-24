Онука королеви Єлизавети ІІ принцеса Беатріс вкрай рідко здійснює публічні виходи, однак під час кожної появи в об'єктиві камер демонструє бездоганний смак. Вона навідалась до Віндзорського замка, аби помилуватися своєю весільною сукнею.

У королівської родини є споконвічна традиція – виставляти весільне вбрання на огляд для відвідувачів Віндзорського замка. Останньою представницею британських монархів, яка уклала шлюб, є принцеса Беатріс. Вона одружилась з коханим Едоардо Мапеллі Моцці у липні на приватній церемонії. Її бездоганною весільною сукнею вже можуть насолоджуватись гості палацу. Про це родина повідомила в інстаграмі.

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Першою сукню на виставці оглянула принцеса Беатріс. Разом з вбранням від модельєра Нормана Гартнелла, яке модельєр пошив для королеви Єлизавети ІІ майже 60 років тому, гості зможуть побачити босоніжки-човники від Valentino та весільний букет зі штучних квітів.

Бездоганний образ принцеси Беатріс

Для публічної появи вона обрала елегантну синю сукню з квітковим принтом довжини міді від британської марки The Vampire's Wife. Вартість вбрання становить 550 фунтів стерлінгів – майже 20 тисяч гривень. Приталена сукня з об'ємними короткими рукавами, поясом і воланом знизу вигідно підкреслювала форми принцеси Беатріс.

Вона поєднала ніжну сукню з чорними туфлями-човниками і не знехтувала правилами карантину. На ній стильна захисна маска рожевого кольору з принтом. Принцеса Беатріс зробила легку хвилясту укладку та доповнила образ лаконічними прикрасами – перснями та браслетом.