Колишній директор американської співачки Тейлор Свіфт продав шість з восьми її альбомів інвестиційному фонду. Виконавиця пояснила шанувальникам, що сталось насправді.

Американська виконавиця Тейлор Свіфт на своїй сторінці у твітері повідомила про те, що сталось з її альбомами. Стало відомо, що 6 з 8 платівок співачки без її відома продав колишній директор Тейлор.

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У довгому дописі зірка написала, що продаж її записів викликає багато запитань, тому вона вирішила чітко пояснити, в чому справа. 2019 року її колишній музичний директор Скутер Браун придбав її шість перших альбомів у лейбла Big Machine Label Group. Нещодавно він продав ці записи третім особам. Тейлор зізналась, що такий розвиток ситуації для неї є "найгіршим сценарієм".

Як ви знаєте, протягом останнього року я активно намагалася повернути собі права власності на свої майстер-записи. З цією метою моя команда спробувала вступити в переговори зі Скутером Брауном,

– написала Тейлор Свіфт.

Співачка розповіла, що команда її ексдиректора ставила Тейлор доволі жорсткі умови. Перш ніж показати фінансові звіти, Big Machine Label Group вимагали підписати договір про нерозголошення. Відповідно до нього, Тейлор Свіфт не могла негативно висловлюватися про Скутера.

Окрім того, співачці не дали можливості самостійно викупити альбоми. Дізналась вона про те, що записи продані, вже від приватної інвестиційної компанії Shamrock Holdings. Компанія повідомила про покупку музики, відео та обкладинок альбомів. Це вже другий раз, коли без відома Тейлор Свіфт продають її записи.

Це другий раз, коли музика була продана без мого відома. В їхньому листі говорилося, що вони хотіли зв’язатися зі мною перед продажем, щоб повідомити мені, але Браун зажадав, щоб вони не вступали в контакт зі мною або моєю командою, інакше угода буде розірвана,

– написала Тейлор Свіфт.