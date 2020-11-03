У Голлівуді готуються до зйомок нового історичного мінісеріалу. Наразі назви проєкт не отримав, однак вже відомо, що головну роль королеви тут отримає темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт.

За даними Deadline, серіал буде складатись всього з 3 серій. У них автори стрічки розкажуть про останні місяці життя знаменитої королеви Англії Анни Болейн. Завершення її правління переосмислять з точки зору фемінізму.

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З історії вже відомо, що новий мінісеріал буде історичною драмою, яка зможе змусити всіх глядачів співпереживати головній героїні. Анна Болейн була другою дружиною короля Генріха VIII Тюдора, яку коронували у 1533 році. Після 3 років сімейної ідилії і виховання спільної доньки Єлизавети І чоловік подав до суду та звинуватив королеву у зраді. Служителі Феміди визнали Анну Болейн винною у невірності королю, інцесті та державній зраді. За це жінку привселюдно стратили.

Головну роль у серіалі виконає темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт. Вона вже прокоментувала новий проєкт.

Легенда про цю грізну королеву і відважну матір буде розглядатися як глибоко людська історія, яка така актуальна сьогодні. Я з нетерпінням чекаю, щоб вкласти своє серце і душу у сміливу історію про падіння цієї культової жінки,

– зазначила Джоді Тернер-Сміт.

Анна Болейн в кіно

Про королеву Анну Болейн зняли чимало історичних фільмів. "Тисяча днів Анни", "Генріх VIII та його шість дружин", "Людина на всі часи", "Генріх VIII" – це далеко не весь список телепроєктів, в яких зображено життя цієї королеви. Однак найуспішнішим вважається стрічка "Ще одна з роду Болейн", яка вийшла на екрани у 2008 році. Тут британську королеву Анну майстерно зіграла актриса Наталі Портман.



Анна Болейн у виконанні Наталі Портман / Фото City Pages