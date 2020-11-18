Голлівудська актриса Джилліан Андерсон отримала шалену популярність після ролі Дейни Скаллі у серіалі "Цілком таємно". Та виявилось, щоб зіграти цю героїню, знаменитій білявці довелось збрехати.

Про це Джилліан Андерсон зізналась в інтерв'ю радіостанції NPR. Актриса зазначила, що на кінопробах до серіалу "Цілком таємно" дізналась, що її вік не відповідає персонажу Скаллі, тому у розмові з продюсерами їй довелось збрехати.

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Як відомо, у серіалі спецагентка тільки здобула медичну освіту та ступінь доктора медицини. Відтак, за задумом авторів проєкту, їй було близько 30 років. Тому Джилліан Андерсон довелось приховати, що насправді їй 24 роки, та назвати іншу цифру.

Мені довелося збрехати. На першому прослуховуванні я збрехала про вік, сказала, що мені 27, – зізналась Джилліан Андерсон.

На такий крок актрису підштовхнула і конкуренція. На проби прийшли Джилл Геннессі і Синтія Ніксон, які мали більше шансів отримати роль Скаллі. Тому без хитрощів Джилліан Андерсон могла не пройти відбір.



Джилліан Андерсон збрехала на кінопробах до "Цілком таємно" / Фото IMDb

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Серіал "Цілком таємно": сюжет

Стрічка "Цілком таємно" виходила на екрани з 1993 до 2002 років та стала однією з найпопулярніших проєктів Голлівуду. У центрі сюжету – спецагенти Дейна Скаллі та Фокс Малдер, які працюють у секретному відділі ФБР. Саме ці двоє розслідують загадкові злочини в США, пояснити які дуже складно через паранормальні явища. Малдер від початку вірить у надприродні події, а от Скаллі скептично ставиться до всього та намагається знайти наукове пояснення. Згодом дівчина розуміє, що її колега мав рацію, а паранормальні явища таки існують.

Головні ролі у серіалі зіграли Джилліан Андерсон і Девід Духовни.