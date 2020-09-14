Український співак, дворазовий фіналіст Національного відбору на Євробачення KHAYAT відверто розповів про свою команду, творчість на карантині, а також зізнався, чи планує втретє боротися за право представляти Україну на найбільшому пісенному конкурсі Євробачення.

Нещодавно у Львові вже втретє відбувся молодіжний форум "Молодвіж". Учасниками дискусій та виступів стали музиканти з різних куточків країни. Серед тих, хто ділився досвідом, був і учасник дев'ятого сезону "Голосу країни", номінант премії YUNA-2020 у категорії "Відкриття року" KHAYAT. Журналісти LifeStyle 24 поспілкувалися з артистом про його кар'єру та роботу з командою.

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Двічі Ви ставали фіналістом Нацвідбору на Євробачення. Як цей досвід вплинув на розвиток Вашої творчості?

На Нацвідборі я вкотре зрозумів, що існує таке поняття, як "суб'єктивна думка". Але це був колосальний досвід для мене. На другому Нацвідборі відчув, що моя творчість вже на серйозному етапі розвитку. Моя команда вправо справляється зі своєю роботою і ми один великий механізм.



Виступ KHAYAT на "Молодвіжі" / Фото: Олена Одлежук

Чи плануєте втретє йти на відбір?

Ні, у проєктах подібного формату я більше не братиму участь. Бажання представити нашу країну на Євробаченні у мене не зникло, будемо шукати інші шляхи.

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Оригінальний стиль Вашої музики спричинив справжній фурор в українському шоу-бізнесі. Також увагу завжди привертає Ваші концертні вбрання. Як знайшли свій стиль в музиці та одязі?

Я намагаюся поводити себе так, як мені комфортно, і бути таким, який я є. Хотів на "Голосі країни" пофарбувати волосся – зробив це. Я не роблю того, що мені не характерно.

Який момент за час своєї кар'єри можете назвати найвизначнішим? Що стало найбільшим кроком на шляху до успіху?

Участь в "Голосі країни". Хоча, це вже, напевно, був наслідок. Все почалося з першої пісні "Девочка", завдяки якій мене помітили і я потрапив на проєкт.

Ви змогли досягти успіху самостійно, без допомоги продюсера. Що можете порадити музикантам-початківцям?

В музичній індустрії немає такого поняття, як "досягнення". Потрібно постійно за щось боротися, щось доводити. Немає такого, що чогось досягнув і стоїш на місці. Казати, що чогось досяг чи ні, я не можу. Але можу сказати, що впевнено крокую від етапу до етапу завдяки тому, що, насамперед, я дуже вірю в те, що роблю. В мене і в моєї команди є набір якостей, які важливі не тільки у кар'єрі, а й в житті. Вони допомагають нам справлятися зі стресом і різними моментами, які можуть заважати і збивати зі шляху.



Виступ KHAYAT на "Молодвіжі" / Фото: Олена Одлежук

Як карантин вплинув на творчість?

Позитивно. Він мене надихнув і змусив переосмислити себе, як автора. Я почав писати новий матеріал, почав писати альбом. Звісно, шкода, що не було концертів, але ж не одними виступами створюється історія творчого шляху. Все в житті минає, так само, як і цей етап.

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