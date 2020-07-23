Українська виконавиця SLAVIA, яка є дружиною популярного співака Дзідзьо, відпочиває на Київському морі. Зірка похизувалася своїми принадами в купальнику.

Артистка влітку відправилася на відпочинок. Жінка не поспішає відправлятися за кордон, а проводить літні дні на Київському морі. На своїй особистій сторінці в інстаграмі вона показала спекотний кадр.

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SLAVIA (Ярослава Хома) постала перед фотокамерою в оранжевому купальнику на зав’язках. Співачка не соромиться оприлюднювати світлини, на яких демонструє свої принади. Зірка, вочевидь, часто працює над своїм тілом, тож їй є що показати. У своєму інстаграмі співачка часто публікує фото у купальнику, де хизується стрункою фігурою.

Для купання виконавиця обрала оранжевий купальник з рюшами на бюстгальтері. Трусики на зав’язках спокусливо облягли її сідниці. Аутфіт Ярослава Хома доповнила сонцезахисними окулярами, волосся розпустила.

Чарівність, жіночність, сексуальність — девіз на це літо, а може і назавжди,

– підписала світлину співачка.

Помітно, що жінка хоче привернути до себе увагу, тож зовсім нещодавно опублікувала ще одну світлину, яка підкреслила її сексуальність. Зірка опублікувала одну з серій фотографій, які були зроблені під час зйомок кліпу "Я тобі не мамка".

На кадрі Ярослава Хома постала у суцільному білому купальнику, масивних золотих сережках, шию прикрасили золоті ланцюги. Світлина підкреслила пишні груди виконавиці.

"В час, коли я народилася, планетою правила Венера, а Венера – це творчість, краса, насолода і гармонія. Все, як я люблю", – підписала кадр виконавиця.