Собака Генрі та кіт Балу стали найкращими друзями. Їх обох забрали з притулку Синтія Беннетт разом зі своїм хлопцем приблизно 5 років тому. Наймиліші фото – читайте в нашому матеріалі.

Генрі та Балу обожнюють подорожувати разом зі своїми господарями. Їхні сумісні фото можна знайти в інстаграмі @henrythecoloradodog.

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Синтія та її тварини

У 2014 році Синтія Беннетт та її хлопець взяли з притулку собаку Генрі. А потім у 2017 році Синтія вирішила завести ще одну домашню тваринку. Після довгих пошуків у притулках вона знайшла кошеня, на ім'я Балу.

Балу замість шапки

З дитинства Балу обожнює лежати на голові Генрі. Так парочка виглядає дуже мило!

Котик, який не боїться води

Часто під час подорожі потрібно долати перешкоди. Балу вдало подолав річку!

Домашні улюбленці можуть стати чудовими компаньйонами

Якщо ви доживете до 100, я сподіваюся, що я доживу до 100 мінус 1 день, щоб мені ніколи не довелось прожити день без вас,

– підписала Синтія фото.

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