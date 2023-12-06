Відомо, що у 2023 році король та королева Іспанії Феліпе та Летиція відзначили 19 років у шлюбі. Вони одружилися 22 травня 2004 року. Подружжя виховує двох доньок – вісімнадцятирічну Леонору та шістнадцятирічну Софію.

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Друг Летиції звинуватив її у невірності королю

Видання пише, що Хайме заявив, що зустрічався з Летицією до її шлюбу у 2004 році та вже після заміжжя на королю Феліпе. Зазначається, що це було приблизно з липня 2010 року та до кінця 2014 року. Друг королеви поширив у своїх соціальних мережах світлину Летиції, на якій вона при надїі. На фото видно королеву в чорній пашміні – хустці.

53-річний Хайме Дель Бурго, який зараз проживає у Великобританії, нещодавно зробив свій внесок у відверту книгу про іспанських королівських осіб, в якій він робить заяву, що їхні романтичні стосунки все ще зберігалися після весілля Летиції з королем Феліпе у 2004 році,

– написало видання.

ЗМІ пише, що ця хустка належала дель Бурго. Також чоловік опублікував повідомлення, яке начебто відправила йому іспанська королева. У ньому були такі слова: "Любов. Я ношу твою пашміну. Це як відчувати тебе поруч зі мною. Вона піклується про мене".



Допис про Летицію / Скриншот з мережі X дель Бурго

Згодом чоловік видалив цей допис після того, як він наробив галасу в мережі. Тоді він написав новий пост.

Я не змінюю кому у своїх видалених публікаціях. Я ціную повідомлення від тих, хто зрозумів, що у мене є свої причини. Я не тримаю зла на тих, хто погрожував мене вбити. Я не відчуваю гордості. Але правда така, яка вона є. Я визнаю тільки одного Царя Небесного, і ім'я йому – Ісус з Назарету. Він буде судити мене,

– сказав він.



Допис дель Бурго / Скриншот з мережі X

Що цьому передувало

Чутки про роман королеви з давнім другом виникли після виходу у світ книжки журналіста Гайме Пеньяфіеля "Летиція і я". У ній Гайме дав інтерв'ю про свої стосунки з Летицією. Там йдеться, що начебто вона була "великим коханням" Гайме дель Бурго. Також зазначається, що у них була "справжня дружба" після того, як вона почала зустрічатися з принцом Феліпе.

53-річний бізнесмен поділився журналісту, що познайомився з Летицією до 2000 року. Чоловік сказав, що хотів освідчитися майбутній королеві, яка тоді працювала ведучою новинних програм на іспанському державному телебаченні. Однак, саме в той вечір, коли іспанець хотів це зробити, жінка нібито зізналась, що має стосунки із "загадковим дипломатом".