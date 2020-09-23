До членів королівської родини завжди прикута увага прихильників та папараці. Так, журналістам вдалося зазнімкувати принцесу Беатріс та принцесу Євгенію, коли вони відправлялися на вечірку.

Публічні виходи монархів завжди активно висвітлюють у ЗМІ. Проте й тоді, коли представники королівських сімей намагаються таємно відправитися кудись, це не завжди вдається. Так, мережею розлетілися фото онук Єлизавети ІІ, які були зроблені папараці під час того, як принцеси відправлялися на вечірку для членів клубу Annabel в престижному лондонському кварталі Мейфер.

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Образи принцеси Євгенії та принцеси Беатріс

Онуки Її Величності сиділи в автомобілі і, очевидно, чекали на водія. Вони були одягнені у стильні та сучасні вбрання. Такі образи були незвичними для представниць монаршої сім'ї, проте неабияк пасували їм. На передньому сидінні бачимо принцесу Євгенію, яка зробила красиву зачіску, вклавши волосся рівно, а на обличчі – виразний макіяж з акцентом на очах. Вона була одягненна у чорний look та сірий плащ зверху. В руках тримала улюблену сумку від Louis Vuitton.

Ззаду сиділа 32-річна принцеса Беатріс, яка також гарно вклала волосся і за допомогою тіней підкреслила величезні красиві очі. Вона одягнула коротку чорну сукню з квітковим принтом, а в руках мала маленький клатч із крокодилячої шкіри.

На обличчях сестер були захисні маски. Оскільки й світі досі триває пандемія коронавірусу, то Беатріс і Євгенія не ризикують покидати будиннок без засобів захисту.



Принцеса Беатріс та принцеса Євгенія в автомобілі / Фото Getty Images