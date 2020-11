22-річна донька Майкла Джексона Періс презентувала свій кліп на першу пісню Let Down на офіційній сторінці в ютубі. 13 листопада дівчина випустить дебютний альбом Wilted, усі треки якого виконуватиме сольно.

Дивіться також Прощальний концерт "Время и Стекло": що робитимуть Надя та Позитив після розпаду гурту

Періс Джексон визначила жанр свого альбому як альтернаивний фолк. Дівчина зазначила, що все своє життя займалась музикою, але вирішила записати треки після болючого роставання з хлопцем, пише New York Times. Періс зізналась, що це було одним з найбільших відчуттів, які вона відчувала коли-небудь.

Я схвильована, я нервую, але я впевнена, що люди, які повинні почути цей запис, його почують. Що стосується критиків та іншого, я дійсно не думаю, що вони будуть знати, як це критикувати,

– розповіла Періс Джексон.

Цього року дівчина грала в дуеті The Soundflowers разом з бойфрендом Габріелем Гленном. Після складного розлучення та переживань, Періс вирішила вилити всі емоції в пісні та цілий альбом, який вийде 13 листопада. А в ролику Let Down хлопець-коханий вириває у героїні, яку грає Періс, серце з грудей.

Періс Джексон, донька короля поп-музики і висловила думку стосовно того, як би на її пісні відреагував він: "Я не знаю. Я не він, тому не можу говорити за нього. Але я сподіваюся, що він був би щасливий, і я думаю, що він був би радий, тому що я щаслива".