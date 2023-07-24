Як можна збільшити плоди сульфатом калію: розкрито спосіб застосування
Усі землі виснажуються через певний період і потребують підживлення. У такій ситуації вам потрібен сульфат калію або калій сірчанокислий.
Сульфат калію – насичене добриво, на основі калію, сірки, магнію та кальцію. Має вигляд білого або сіруватого кристалічного порошку. Не містить хлору, тож абсолютно безпечне. Як його використовувати та що можна ним удобрювати – знає 24 Канал.
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Використання сульфат калію
Калій сірчанокислий може слугувати хорошою підгодівлею для багатьох рослин. Його можна застосовувати як у відкритому, так і закритому ґрунті. Кімнатним рослинам теж сульфат калію підійде.
Поєднання сульфату калію з азотними та фосфатними речовинами збільшує врожайність багатьох рослин. Натомість з сечовиною не радять змішувати, бо буде неефективним.
Зверніть увагу, які овочі та фрукти можна удобрювати сірчаним калієм:
- виноград, льон, тютюн, цитрусові;
- капуста, ріпа, редька, картопля;
- усі види бобових;
- аґрус, вишня, слива, груші, малина, яблуні.
Сульфат калію / Фото "Ковалент"
Коли сірчанокислий калій потрапляє в землю, він дуже швидко поглинається рослинами. Щодо глинистих і суглинних земель, він майже одразу фіксується та не пересувається в нижні шари. Натомість у легких піщаних ґрунтах, може переміщуватись у різні шари. Тому, щоб забезпечити рослини калієм достатньою мірою, його намагаються вносити в той шар, де розташована основна маса коренів.
У важкі землі радять використовувати калійне добриво восени та доволі глибоко. А от у піщаних – краще навесні та не дуже глибоко.
Для овочів
Сульфат калію покращує стан овочів, накопичує в них корисні речовини. Використовують його так:
- Для підживлення помідорів, баклажанів, перців і огірків, вносимо речовину, коли перекопуємо землю. Пропорція – 15-20 грамів на метр квадратний. Такий самий спосіб використання й для моркви, буряку, картоплі.
Баклажани / Фото "Золотоноша.City"
- Зелень, капуста, салат також можна удобрювати сульфат калієм: 25-30 грамів калію на метр квадратний. Аналогічно вносять, коли перекопують землю.
Для фруктів і ягід
Ягодам теж не зашкодить підгодівля сульфат калієм. Співвідношення – 20 грамів на метр квадратний в землю. Плодовим деревам потрібна більша доза – 150-200 грамів. Найбільш ефективно висипати його в пристовбурні кола, і прикопати в землю. Після цього обов'язково поливаємо рослини.
Виноград вбирає в себе велику кількість калію. Тому застосовувати його кожного року – гарна традиція. 20 грамів сульфату калію варто розводити у 10 літрах води та можна вносити. Потім знову поливаємо водою. Оптимально застосовувати сульфат калію в хмарну погоду.