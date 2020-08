Сьогодні опубліковано книжку про життя 35-річного принца Гаррі та 39-річну Меган Маркл. Вона стала бестселером ще до видання, оскільки її попередньо замовили безліч читачів. У зв’язку з цим випливають цікаві подробиці з життя подружжя.

Авторами книжки "В пошуках свободи: Гаррі й Меган та їхня сучасна королівська сім’я" (Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family) стали королівські біографи Омід Скобі та Керолайн Дюран.

В одній з глав книжки пише про те, що ще до того, як Меган почала вести свій блог на порталі The Tig, вона вела анонімний під назвою "Акторка що працює". Щоб просувати свій блог, Маркл також дописувала в твітері: "Приходьте читати про секс. Багато сексу! (Клянусь, мій твітер не зламали)"

Come read about sex. Lots of sex! (I swear my twitter wasn't hacked). http://theworkingactress.com/2011/04/29/trolling-for-porn/ — The Working Actress (@workingactress) April 29, 2011

Автори книжки пишуть, що зі шкільних часів Меган подобалось писати статті, а згодом вона хотіла стати журналісткою. Це направило б її творчість в правильне русло. В своєму блозі дівчина розповідала про всі секрети праці в Голлівуді: від радісних моментів до розчарувань від того, що пріоритетом для роботодавця є зовнішність, а не талант. Блог був активним з 2010 до 2012 роки. 2018-го інформація про авторство Меган з’явилась в мережі, однак Маркл не підтверджувала її.

Вже 2014 року дівчина на порталі The Tig публікувала свої тексти відкрито. Там було більше оптимізму порівняно з попередніми матеріалами. Однак, і цей користувався популярністю, Меган навіть вела переговори щодо випуску своєї кулінарної книги або випуску тревел-шоу з напрямком на кулінарію.



Меган Маркл на запуску колекції #thesmartset / Instagram / @theroyalfamily

Не всі мрії Меган здійснились, але після весілля з принцом Гаррі, 2018 року Маркл видала кулінарну книгу "Разом" з рецептами східних страв. А також вона стала запрошеним редактором спеціального випуску британського журналу Vogue. Цей випуск, що був присвячений 103-річчю видання, став найбільш популярним за всю історію журналу.