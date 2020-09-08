Сьогодні, 8 вересня, суспільний мовник оголосив представника України на Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2020". У Національному відборі перемогу здобув Олександр Балабанов із піснею "Відкривай".

Переможця Нацвідбору визначали з-поміж 11 фіналістів за підсумками голосування журі та глядачів, йдеться на сайті Суспільного мовлення.

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Українські виконавці, серед яких Alina Pash, Тарас Тополя та Дмитро Шуров, проголосували саме за Олександра Бабабанова.

Вітаю переможця! Це насправді дуже крутий артист. Якби я був членом журі – мені було б важко голосувати, адже особисто мені всі діти сподобалися. Олександр Балабанов теж був одним із моїх фаворитів. Мені здається, що ми експортуємо такий сучасний вигляд української музики до Європи. У нас іде крута музична хвиля дітей-артистів,

– прокоментував член правління UA: Суспільне мовлення Ярослав Лодигін.

Що відомо про Олександра Балабанова

14-річний представник від України на Дитяче Євробачення народився у Донецьку. Відомо, що він захоплюється вокалом змалку, в 4 роки почав відвідувати дитячий колектив із народного співу. У 8-річному віці із батьками переїхав до Києва, де почав навчатися естрадному вокалу й вступив до школи мистецтв на музичне відділення.

Олександр вільно говорить англійською мовою, а також вивчає німецьку та турецьку. Олександр — переможець і лауреат майже сорока міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів і фестивалів.

"Я віддаю свій голос за Олександра Балабанова. Сашко – самобутній вокаліст, харизматичний та впевнений юний артист, але найбільше у ньому чіпляє те, як він відчуває музику і кайфує від неї. Я вірю, що такий щирий та талановитий музикант зможе прозвучати якісно у будь-якому форматі. Олександре, удачі, і нехай тебе відкриє весь світ. Love, peace, music", — зазначив соліст гурту Pianoboy, член журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2020 Дмитро Шуров.

Нагадаємо, Дитяче Євробачення відбудеться 29 листопада у столиці Польщі Варшаві. У 2019 році Україну представляла Софія Іванько. Дівчинка у фіналі отримала 59 балів та посіла 15 місце у турнірній таблиці. На сцену вона вийшла з композицією The Spirit of Music, яка розповідає про могутню силу музики.