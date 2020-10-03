Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма нещодавно познайомилися з улюбленою зіркою – телеведучим Девідом Аттенборо. Тепер Кенсінгтонський палац поділився миловидним відео, де показав, як маленькі принци та принцеса ставлять питання знаменитості.

Принц Джордж, Луї та принцеса Шарлотта обожнюють ведучого-натураліста Девіда Аттенборо. Вони з радістю зустрілися з ним та були неймовірно щасливими. На офіційній сторінці герцогів Кембриджських в інстаграмі спершу опублікували зворушливі кадри цієї зустрічі, а тепер ще й поділилися роликом.

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Миловидне відео дітей герцогів Кембриджських

Нащадки Кетрін та Вільяма поспілкувалися з Девідом Аттенборо про тварин. Кожен із дітей поставив те запитання, яке його найбільше цікавило. Джордж запитав у натураліста, який вид тварин, на його думку, вимре наступним. Принцеса Шарлотта зізналася, що любить павуків і запитала Девіда, як він ставиться до цих тварин. А маленький Луї, який помітно підріс, поцікавився в улюбленого ведучого, яку тварину він любить.

Такий милий ролик неабияк припав до душі прихильникам королівської сім'ї. За декілька годин його переглянули майже 2 мільйони разів. Користувачі мережі зазначають, що принци і принцеса неймовірно швидко ростуть. Особливо привертає увагу маленький Луї, який не часто з'являється на публіці, а у цьому відео постав перед камерою. Нащадки королівського престолу Великої Британії дуже красиві, на їх адресу залишають тисячі приємних слів у коментарях.