Компанія Disney вирішила скоротити свій штат працівників на 28 тисяч людей. Відомо, що дві третини звільнених співробітників працювали в парках на неповний робочий день.

Згідно з інформацією агентства Bloomberg, що звільнення у компанії Disney стали одними з найзначніших скорочень робочої сили в епоху пандемії. Вони одними з перших відреагували на спалахи коронавірусу навесні і почали масово закривати свої парки розваг, які потім лише частково відкрились із суттєвими карантинними обмеженнями. Діснейленд у США, в Каліфорнії, досі не відкрився.

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За словами голови Disney Parks, Experiences&Products Джоша Д'Амаро, звільнення зачепить працівників тематичних парків, круїзних лайнерів і підприємств роздрібної торгівлі на території США, повідомляється на офіційному сайті Disney. Весь цей час 68% з них працювали не на повний робочий день. Компанія вірить, що цей непростий крок збереже бізнес загалом і в майбутньому швидше поверне до "нормального життя".

Варто зазначити, що до початку пандемії у тематичних парках Disney працювали понад 100 тисяч осіб. У вересні 2019 року штат компанії становив 223 тисячі осіб.

Щодо збитків у компанії, то у Disney лише у травні втратили 91% прибутку через коронавірус. На це повпливало зачинення парків розваг і ведення спортивних трансляцій. Через це компанія скоротила свої витрати на рекламі у фейсбуці та інстаграмі, а також почала значно менше рекламувати свій стримінговий сервіс Disney+.