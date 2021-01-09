Дін Шнайдер у 23 роки відкрив власний заповідник у ЮАР. Наразі там проживають декілька левів, гепардів, мавп, вовків, зебр та інші дикі тварини. Площа заповідника – 400 гектарів.

В інстаграмі @dean.schneider він розповідає про життя тварин, які мешкають у його заповіднику. Він показує справжнє життя диких тварин: як вони взаємодіють, як вони харчуються та як вони потребують людської допомоги.

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Що відомо про заповідник Hakuna Mipaka

У 2017 році Дін Шнайдер закинув кар'єру фінансового консультанта, розпродав усе майно та почав підготовку до переїзду в ЮАР. Протягом 2-х років він шукав місце, заводив знайомства і вкладав гроші. Потім остаточно переїхав до заповідника.

За словами Діна Шнайдера, ситуація з браконьєрством в ПАР напружена, тому довелося відразу наймати шість озброєних охоронців.

Hakuna Mipaka на суахілі означає "Тут немає ніяких обмежень". Заповідник закритий для туристів, екскурсів та інших заходів. Заповідник приймає на добровільну волонтерську роботу всіх охочий.

У 2019 році вільні кошти у Шнайдера закінчилася, тепер заповідник живе коштом пожертвувань небайдужих людей і продажу сувенірів.

Розслабляючі процедури

Дін Шнайдер любить своїх тварин настільки, що він робить їм розслабляючі масажі животика.

Я не хочу заохочувати вас обійматися або заводити домашніх левів. Дикі тварини, такі як леви, не призначені для того, щоб бути домашніми тваринами або позувати для нас, щоб зробити з собою селфі!

– написав у пості Шнайдер.

Ніхто не народжується злим

Шнайдер зазначає, що навіть гієни хочуть любові.

Ніхто не народжується злим, це наше оточення, вплив людей та засобів масової інформації, що змушує здаватися злими!

– пише Дін Шнайдер у пості.

З'єднання з родиною

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"Спіймай мене, якщо можеш"

Ігри у великій родині Шнайдера – це невід'ємна частина їхнього спілкування.

Милі фото левів і Діна

Напад небезпечного хижака!

Якщо ви не є частиноюю зграї, то не можна повертатися до лева спиною – ніколи.

Гіпарди також потребують любові

Друзі Діна Шнайдера останні 5 років

Дін Шнайдер протягом багатьох років вивчає поведінку диких тварин. Він знає та пам'ятає про те, що вони хижі. Тому в житті дикі тварини керуються інстинктами та з ними потрібно поводитися обережно.