В Португалии мельницу превратили в дом отдыха: как удалось это сделать
В исторической провинции на юге Португалии недавно завершили обустройство невероятной хижины для отдыха. Главной особенностью этого сооружения является то, что его создали на месте старинной мельницы.
Перестройка и повторное использование заброшенных или не функционирующих сооружений является прекрасным способом сохранения окружающей среды. Также это отличная возможность дать второй шанс старинным постройкам. Дизайнерская Atelier Data превращает португальскую мельницу в ярко-белый дом для отдыха.
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Изюминкой экстерьера являются белые формы с геометрическими вырезами, которые были вставлены в стены бывшего зернохранилища.
Этот прибрежный дом расположен в регионе Алгарве и назван в честь прежней мельницы. Это родовое имущество, созданное когда-то собственноручно дедушкой нынешнего владельца. Мельница с тех пор вышла из строя и превратилась в заброшенное место.
Вместо того, чтобы заменить существующие здания, компания Atelier Data из Лиссабона интегрировала старые стены в новый дом с пятью спальнями. Оболочка старых конструкций и новые формы объединяет экстерьер ярко-белого цвета.
Направленные желанием изменить существующие структуры, мы интегрировали его в новый дизайн, создав серию внутренних и внешних помещений. Дизайн был вдохновлен местным народным языком,
– отмечают в студии дизайна.
Жилые помещения разделены центральным двориком, выложенным местно галькой. Гостиная, кухня и столовая открытой планировки выходят на бассейн и террасу через раздвижную стеклянную дверь, образуя основную социальную зону дома.