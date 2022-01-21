Колірна палітра для хороших емоцій: що потрібно знати

Вибір правильної, а головне – доречної колірної гами може стати найскладнішою частиною процесу дизайну інтер’єру. Тут варто врахувати розмір приміщення, дизайн проєкту, а також сучасні тенденції.

Колірна гама – це не тільки велика кількість відтінків, з яких потрібно підібрати потрібні, але і необхідність поєднувати їх у відповідних, гармонійних пропорціях. Нижче зібрано креативні декоративні рішення та найважливіші правила щодо кольорів, які слід пам’ятати при аранжуванні у 2022 році.

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Виберіть базовий відтінок, який буде займати найбільшу площу в кімнаті. Зазвичай це світлий і нейтральний колір. Потім виберіть другий колір, якого буде менше в аранжуванні – він може бути однаково приглушеним або більш насиченим, залежно від бажаного ефекту.

Чудовий інтер’єр / Фото pexels

Цей колір може з’явитися на акцентній стіні або з’явитися на оббивці меблів для відпочинку. Вдалим кроком буде вибір додаткового кольору, який неодмінно буде виділятися в інтер’єрі – тут вступають в дію прикраси та аксесуари.

Захопливий стиль / Фото pexels

Кольори впливають на те, як ми емоційно відчуваємо простір. Ви точно не здивуєтеся тому, що ми поділяємо кольори на теплі та холодні . Але чи знаєте ви, що це пов'язано не тільки з візуальним сприйняттям окремих кольорів, а й з тим, як ми відчуваємо себе в їх оточенні?

Кольори, які ми вважаємо теплими, це червоний, помаранчевий і жовтий. Вони інтенсивні, жваві й асоціюються з тим, що зігріває нас у природі: вогнем і сонцем, а емоційно – ще й з любов’ю. З іншого боку, такі кольори як синій, зелений і фіолетовий у нас асоціюються з прохолодою.

Затишно та комфортно / Фото pexels

Теплі і холодні тони по-різному впливають на наше самопочуття. Перші дуже енергійні та позитивні, вони стимулюють мозок, але не сприяють заспокоєнню.

Тому так важливо правильно їх підлаштувати під конкретне приміщення та функції, які воно виконує щодня. Теплі кольори ідеально підійдуть для вітальні або ігрової кімнати, а холодні стануть ідеальним доповненням до спальні або домашнього кабінету.