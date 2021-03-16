День святого Патрика 2021: традиції та символи одного із найвеселіших свят у світі

День святого Патрика – свято, яке відзначається щорічно 17 березня, в честь ірландського святого Патрика. Цей день є державним святом в Ірландії, Північній Ірландії, на острові Монтсеррат і в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. В інших країнах світу його відзначають неофіційно – в тому числі і в Україні.

День святого Патрика 2021: що це за свято

Цей день символізує прийняття християнства в Ірландії, однак вже давно є святом культурної спадщини країни у всьому світі. Урочистості у День святого Патрика зазвичай включають паради і фестивалі, виконання танців кейлі і носіння зеленого одягу або трилисників.

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День святого Патрика вже давно набув великої популярності і переступив через кордони Смарагдового острова. Святкування на честь святого Патрика відбуваються у всьому світі. В цей день кожен може стати ірландцем, якщо тільки захоче – так йдеться в одному з найпоширеніших жартів.



День Святого Патрика: яскраве святкування в Ірландії

Історія свята День святого Патрика

Ірландці почали відзначати День святого Патрика в якості своєрідного національного свята ще в X – XI ст., до того ж не тільки на території Ірландії, а й в інших європейських країнах, де була ірландська діаспора. На початку XVII ст. католицька церква включила цей день в літургійний календар. Церковне торжество переноситься, якщо день пам'яті святого випадає на Страсний тиждень (тиждень перед Великоднем). Святкують День святого Патрика 17 березня практично у всіх країнах, а в деяких він розтягується на кілька днів.

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День святого Патрика: історія свята

День святого Патрика – звичаї та традиції

У святкуванні цього дня тісно переплелися християнські і язичницькі традиції. Дуже важко відокремити одне від іншого, та і не потрібно, з огляду на те, що саме це переплетення робить свято всенародно улюбленим.

Деякі люди щорічно планують паломництво в Чистилище святого Патрика, яке зазвичай асоціюється з покаянням і духовним зціленням з початку 13-го століття. Воно розташоване на острові Стейшн посеред озера Лох-Дерг в графстві Донегол. Кажуть, що всі, хто прийшов в святилище в покаянні і вірі, отримають прощення за свої гріхи.



День святого Патрика – традиції святкування

До християнських традицій можна віднести щорічне сходження прочан на святу гору Croagh Patrick. Згідно з переказами, саме на цій горі святий Патрик зробив одне зі своїх чудес – вигнав усіх змій. Історія говорить, що в той час, як святий Патрик постив, змії напали на нього, а він скинув їх в океан. Проте є версії, що в Ірландії не було ніяких змій після останнього льодовикового періоду.

Ще з язичницьких часів в Ірландії збереглась традиція гучно відзначати свята. До народних звичаїв належить розпиття хоча б однієї чарочки спиртного у якому-небудь ірландському барі. Найпопулярнішими алкогольними напоями у це свято вважались зелене пиво, зварене за спеціальним рецептом, й всесвітньо відомий ірландський віскі. Існує навіть так звана "Чарка Патрика" – одиниця виміру випитого віскі. Повір'я наказує покласти в келих лист конюшини до того, як випити келих віскі. У народі так і кажуть – "осушимо трилисник". Цікаво, що в самій Ірландії День святого Патрика довгий час вважався виключно релігійним святом, а до сімдесятих років минулого століття ірландські закони забороняли пабам працювати у це свято.

Символи свята

За народною ж традицією це свято прийнято зустрічати в зеленому одязі (зелений – колір весни, Ірландії і трилисника). Бажано також прикрасити свій костюм живою або стилізованою гілочкою трилисника та ірландським прапором. Поступово з'явився звичай приколювати до одягу гілочки живого трилисника, який вважається в Ірландії символом свята.



Символи Дня святого Патрика

Ще один символ свята – лепрекони. Однак, "візитною карткою" Дня святого Патрика лепрекони стали аж ніяк не відразу. Поки свято носило виключно релігійний характер, його символізував тільки лист конюшини (трилисник). Але коли святкування стали більш світськими, потрібен був зрозумілий і кумедний персонаж, якого можна було б зображати на сувенірній продукції. Сам Патрік на цю роль не підходив, тому маркетологи згадали про кельтські міфи і про лепреконів. Так ці істоти знайшли нове життя.

Лепрекона традиційно зображують як рудобородого чоловічка, ростом з дитину, який має кепський характер і знає, де заховані скарби. Тому вважається, що якщо 17 березня зловити лепрекона і не зводити з нього очей, то він, в обмін на свободу, обов'язково розповість, де захований заповітний горщик із золотом. Лепреконів не варто плутати з гномами, адже це двоє зовсім різних істот. Згідно до легенд, гноми славляться тим, що видобувають дорогоцінні метали й камені, а лепрекони ж мають фах чоботарів й у казках завжди охоче "підлатають" вам взуття.

Місця вшанування святого Патрика

Найбільш відомим місцем, присвяченим святому Патрику є собор у Дубліні, який є найбільшим храмом в Ірландії. Цей собор був настільки поважним і шанованим, що тут навіть відбувались церемонії посвячень у лицарі, орден яких також назвали в честь святого Патрика.



Місця вшанування святого Патрика в Ірландії

Сьогодні собор є місцем проведення багатьох громадських подій й залишається одною із найпривабливіших пам'яток Ірландії. Щорічно,у листопаді, тут відзначають Ірландський День Пам'яті, на якому присутній президент країни.

Святого Патрика шанують не лише в Ірландії, а його храм у центрі Нью-Йорку цьому доказ. Один із найвидатніших зразків неоготики, нью-йоркський собор святого Патрика, перший камінь якого заклали у 1856 році, щорічно чарує мільйони туристів.



День святого Патрика: храми

Колись церква своїми вежами була вищою за всі будинки, які її оточували, однак, з плином часу й розвитку суспільства, собор "затисли" величезні хмарочоси. Проте, навіть на такому контрасті цей собор святого Патрика не втратив своєї величі й краси .