У ніч з 20 на 21 грудня починається магічний час – період зимового сонцестояння. Цьогоріч це явище відбудеться 21 грудня о 12:02. Ще колись наші предки вночі святкували відродження Сонця, виконуючи різноманітні ритуали та обряди, які сприяли покращенню життя.

Зимове сонцестояння відбувається кожного року. Залежно від календаря, воно випадає 21 (частіше) або 22 грудня. У 2020 році для України точний час цієї події - 21 грудня о 12:02.

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Із зимовим сонцестоянням наші пращури пов'язували багато звичаїв та обрядів, наділяли цей день магічним сенсом і вважали, що він є початком Нового року.

Традиції на День зимового сонцестояння

Перш за все, наші предки асоціювали зимове сонцестояння з вогнем. Вважалось, що у вогнищі обов'язково повинен бути дуб, так як це космічне дерево й він приносить в оселю здоров'я, силу духу й добрі надії.

За традицією, в цей день ворожили на щасливе майбутнє. Саме через відкриття потужних енергетичних порталів, в день зимового сонцестояння можна було дізнатись щось нове. Радилось відпусти минуле і сміливо крокувати вперед.



День зимового сонцестояння – традиції

Період зимового сонцестояння є однозначно найкращим часом для прибирання. В цей день за традицією викидали непотрібні речі. Позбудьтесь мотлоху, щоб впустити більше чистої енергії та сили Сонця.

Під час зимового сонцестояння у кельтів було заведено прикрашати оселю ялиновими гілками або ж прикрашати головну красуню оселі – ялинку. Також, за звичаєм, дітям дарують солодощі, адже подарунки – невід’ємна частина будь-якого свята.

Обряди в День зимового сонцестояння

Предки в давнину вірили, якщо дотриматися всіх традицій цього дня – рік буде вдалим. Від початку зимового сонцестояння сонячна і земна енергії надзвичайно могутні.

Одним з давніх ритуалів кельтів є написання списків. Його зазвичай проводять зі сходом сонця, щоб залучити в життя чисте і прекрасне.

Для ритуалу треба взяти два чисті аркуші. На одному аркуші напишіть те, чого хочете позбутися, і одразу спаліть його. На іншому аркуші напишіть усі свої цілі і мрії. Зберігайте цей список до кінця 2020 року, викреслюючи те, що здійсниться.



День зимового сонцестояння обряди

Залучити успіх до себе і посприяти тому, щоб всі починання складалися успішно, можна за допомогою спеціального ритуалу. Для обряду на успіх знадобиться стакан з водою. Налийте питну воду в склянку ще до заходу сонця і поставте поруч з вікном.

Після того, як настане вечір, заговоріть воду таким чином: "Вода силу Сонця в себе ввібрала, мені її подарує. Сонце більше світити почне – моя удача прибуватиме. Ніч на спад – невдачі геть". Заговорену воду слід випити відразу ж після ритуалу.

Що не можна робити на День зимового сонцестояння

Не можна порушувати Різдвяний піст.

Не одягайте сьогодні брудний одяг та не проводьте час у неприбраній оселі.



Зимове сонцестояння 2020: що не можна робити