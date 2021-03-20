Цікава історія свята під назвою День Землі : у чому його особливе значення для людства

Не секрет те, що планета Земля є домом для всього живого. Ми народжуємось на ній, живемо, користуємось її благами і можемо гордо називати себе землянами. Науковці ще досліджують чи існує життя на інших планетах окрім нашої. Однак, на планеті Земля воно зародилося вперше. Чому День Землі-2021 є таким особливим читайте далі

День Землі – особлива подія для кожної людини. Це свято стосується усіх без вийнятку й володіє особливою атмосферою. У цей день ми повинні подякувати нашій планеті за своє життя, за можливість дихати й відчувати красу цього світу.

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День Землі 2021: історія створення свята

День Землі – свято, яке об'єднує цілі народи і нагадує їм про те, що вони всі живуть гуртом, а не кожен окремо. Це день – нагадування про те, що кожна людина тісно пов'язана з нашою планетою та усіма її екосистемами, і кожна наша дія чи рішення неодмінно відображаються на загальній картині стану справ у світі – залишаючи як погані, так і добрі сліди.



День Землі 2021 святкують 20 березня

Бажаючи вшанувати нашу неньку-планету, люди вигадали свято, яке й назвали в честь неї. ІЦю дату запровадили за ініціативи ООН, при цьому подібних свят навесні є два – одне відзначають у День весняного рівнодення, 20 березня, а друге – 22 квітня. Різниця між цими датами у їхньому значенні. Перше свято Дня Землі, яке святкують 20 березня, має гуманістичну спрямованість, а друге, яке відзначають 22 квітні, спрямоване закликати людей бути екологічно свідомими.

День Землі 20 березня був затверджений й офіційно обраний у 1971 році. Його символізм полягає у тому, що саме у День весняного рівнодення змінюється біологічний ритм планети й вона оновлюється й відроджується. Загалом, у двох свят єдина мета – привернути увагу громадськості до нашого спільного дому й вселити людям необхідність дбайливого ставлення до природи. Це свято є приводом замислитися про те, що нас оточує. Адже, у результаті своєї життєдіяльності людина завдає значної шкоди планеті, що може призвести до її руйнування.



День Землі 2021

"Засновником" Дня Землі, який святкується 22 квітня, вважають Джона Мортона, американського діяча. Вважаючи, що планеті необхідне дбайливе ставлення, у 1840-х роках він розпочав саджати дерева та чагарники і переконувати знайомих у важливості таких вчинків.

У 1871 році, ставши секретарем Території Небраска, він одразу ж провів свято з цікавою назвою – День дерева. Мортон залучив усіх охочих до висаджування дерев у місцевих парках, чим викликав шалений захват у містян. Тоді мешканці Небраски висадили дуже багато дерев і таким чином розпочали своєрідний екорух.

З року в рік цей день ставав все популярнішим і популярнішим. Вже 22 квітня 1970 року сенатор Конгресу США Гейлорд Нельсон і студенти Гарвардського університету під керівництвом Денніса Хаєса провели День Землі, присвячений роздумам над проблемами вразливості навколишнього середовища.