Коли почали святкувати День захисника і захисниць України

День захисника і захисниць – особливо значуще свято в Україні сьогодні. Тому що в цей день ми віддаємо шану усім військовим, які боряться за незалежність нашої країни.

Росія вже понад півтора року веде повномасштабну війну проти України. Тисячі сміливих чоловіків і жінок стали на захист країни від ворога, віддаючи свої життя. Але День захисника і захисниць з'явився ще швидше. Що цьому передувало – знає 24 Канал.

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Історія свята Дня захисника та захисниць

Після виходу з Радянського Союзу, Україна, як інші країни СРСР, відзначала День захисника Вітчизни 23 лютого. Утім, усе змінилося у 2014 році, адже Росія окупувала український Крим та вторглася на територію Донецької та Луганської областей. Тому в суспільстві з'явилась потреба запровадити іншу дату цього свята в контексті подій сучасності.

У 2014 році п'ятий президент України Петро Порошенко встановив святкування Дня захисника України 14 жовтня. Таким чином, вшановувати Героїв почали в одну дату з Днем українського козацтва та День Української Повстанської Армії. Свято стало державним, тому українці мали вихідний.

Відомо, що у 2021 році чинний президент Володимир Зеленський вніс зміни до закону. Тож назву свята доповнили – День захисника і захисниць України. Це зробили для того, щоб встановити гендерну рівність: для відзначення не лише воїнів-чоловіків, а й жінок.

Вже з 2023 року День захисника і захисниць України будемо, а не 14. Це пов'язано з реформою церковного календаря. Стосується така зміна й інших свят – Дня українського козацтва та Дня Української Повстанської Армії. Таким чином, в один день будемо вшановувати Героїв як минулого, так і сьогодення.

Також президент Зеленський анонсував хвилину мовчання в цей день. Тож 1 жовтня о 9 ранку вся Україна зупиниться: акція відбудеться на головних площах та вулицях міст. Долучаймося до вшанування Героїв, адже вони віддали найдорожче – свої життя задля незалежності України.