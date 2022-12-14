14 грудня – День ліквідатора: значення трагічного дня в історії України

14 грудня в Україні вшановують героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це день тих людей, які ціною свого власного життя й здоров’я змогли здолати страшну трагедію 20 століття, яка відбулася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції.

Цьогоріч 36-та річниця від дня катастрофи планетного масштабу, яка змінила долю тисячі людей не лише в Україні, а й в усьому світі. Сьогодні важливо усім нам не забувати тих людей, які мужньо та самовіддано захищали усе людство від руйнівного впливу аварії на Чорнобильської АЕС, пише 24 канал.

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Значення та історія Дня ліквідатора

26 квітня 1986 року в час існування Українській РСР, яка була в складі СРСР, відбулася страшна техногенна катастрофа – аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Неможливо уявити, яким би було зараз наше майбутнє, якби не самопожертва людей-ліквідаторів.

До ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС були залучені фахівці різних професій. Отримуючи великі дози опромінення, будівельники, інженери, шахтарі, вчені, енергетики, військові, водії та лікарі – усі вони зуміли зупинити невидимого ворога.

День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / Фото з відкритих джерел

Вони боролися з наслідками катастрофічної аварії із перших секунд після вибуху. Ліквідатори вручну очищали від радіоактивних уламків дах четвертого енергоблока ЧАЕС, де тримався смертельно високий радіаційний фон. Таким чином вони змогли локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення, заплативши життям та своїм здоров'ям.

За різними даними,осіб зі всього СРСР брали участь у ліквідації наслідків на ЧАЕС. Відзагинуло від наслідків вибуху. Понадз них стали інвалідами.

Вибух на четвертому реакторі ЧАЕС спричинив потрапляння в атмосферу 300 мільйонів кюрі радіонуклідів. До прикладу: атомна бомба, яка була скинута у 1945 році на Хіросіму – це всього лише 5 мільйонів кюрі.

Чорнобильська катастрофа у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Унаслідок Чорнобильської трагедії радіаційного забруднення зазнали понад 145 тисяч квадратних кілометрів території України, а це приблизно 5 тисяч населених пунктів. Також вплив аварії відчули на собі Білорусь, Норвегія, Швеція, Польща, Фінляндія, Австрія, Швейцарія, Німеччина та Велика Британія.

У 2006 році відповідно до Указу Президента в Україні почали вшановувати ліквідаторів ЧАЕС, оскільки саме 14 грудня відбулась здача в експлуатацію об'єкта "Укриття" – саркофагу, який мав забезпечити зберігання радіоактивних відходів на аварійному четвертому реакторі.