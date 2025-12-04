Сьогодні – День ракетних військ і артилерії 2025: щирі привітання у листівках, прозі й віршах

4 грудня в Україні вшановують День ракетних військ і артилерії. Це свято для артилеристів, які щодня ризикують своїм життям заради перемоги рідної країни у війні.

Що цікаво, День ракетних військ і артилерії встановили Указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми у 1997 році. Протягом тривалого часу це свято відзначали 3 листопада. Однак у 2024 році очільник країни Володимир Зеленський підписав новий Указ "Про День ракетних військ і артилерії", яким змінив дату свята на 4 грудня, розповідає 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.

Наша редакція підготувала привітання з Днем ракетних військ і артилерії України. Надішліть їх своїм рідним, друзям, знайомим і близьким, які роблять все можливе, щоб захистити рідну країну від ворога.

День ракетних військ і артилерії 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

З Днем ракетних військ і артилерії, дорогі бійці! Бажаю вам постійної переваги над будь-яким супротивником, умілого управління, міцного здоров’я, довгих років життя, чистого мирного неба, вірних подруг, хоробрих і відданих друзів і всієї удачі світу! Вітаю!

***

Служба в ракетних військах – дуже відповідальна і почесна справа. Нехай твоє життя буде яскравим і динамічним, немов зліт ракети! Бажаю тобі завжди залишатися такою сильною, мужньою та успішною людиною. Всіх благ тобі, щастя й удачі!

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ракетних військ я вітаю,

Життя мирного, без війни вам бажаю.

Щоб було небо завжди блакитним,

І залишилося б навічно чистим.

Щоб лише салюту постріли чутні,

І були завжди духом ви могутні.

Ідилія в житті вашому лише панувала,

Щастя й удачу доля б вам дарувала.

***

На сторожі Батьківщини завжди

Стоять ракетні війська.

Боїться ворог суворий

Наших хлопців у погонах.

За мирне небо

Ракетників країни

З Днем ракетних військ

Привітати всі повинні!

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії. Бажаю запускати ракету по кожній проблемі і з першого попадання знищувати її. Бажаю з кожним днем набиратися сил, професіоналізму, впевненості і мужності. Бажаю артилерійської витримки і вибухових успіхів на службі. Бажаю спокою і великокаліберного щастя в житті.

***

Найтепліші вітання з Днем ракетних військ і артилерії! У всі часи, чи то у великих масштабних бойових діях, чи у локальних конфліктах, артилерія відігравала одну з ключових ролей, визначаючи найчастіше результат бою. Нехай ваш бойовий вишкіл, самовідданість і пильність і надалі сприяють зміцненню оборонної могутності нашої країни. Бажаю вам, наші рідні, мирного неба, міцного здоров'я, щастя і добробуту.

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаємо з Днем ракетних військ і артилерії! Щиро бажаю успіхів у щоденних завданнях, міцності тіла і сили духу. Нехай кожна мета буде з точним попаданням, а керівництво – вдячним!

***

З Днем ракетних військ і артилерії! Дякую за звільнені міста і села, за мужність та самопожертву, за віддану службу країні й народу! Бажаю живими й здоровими повернутися додому до рідних й жити в мирі, здобутому вами!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.