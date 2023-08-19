Як з'явився День пасічника в Україні: гарні традиції цього свята

День пасічника в Україні святкують в ту ж дату, що й Преображення Господнє – 19 серпня. Його ввели непроста, були певні причини.

День пасічника заснували, аби привернути увагу громадськості до ролі бджіл у природі. А також – вшанувати важку роботу пасічників з розведення цих комах. Адже бджоли виконують важливу функцію – запилюють квіти та збирають нектар та пилок з рослин, з котрих виходить мед. Що ще варто знати про День пасічника – розкаже 24 Канал.

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Історія Дня пасічника

На офіційному рівні свято запровадив у 1997 році Леонід Кучма за підтримки Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України.

У Києві навіть існує спеціальний заклад – Інститут бджільництва імені Петра Івановича Прокоповича – основоположника рамкового раціонального бджільництва. Там розробляють різні медичні препарати для бджіл.



Інститут бджільництва / Фото Академія аграрних наук

Саме Петро Прокопович у 1814 році винайшов перший у світі рамковий вулик. Його перевага була у тому, що мед можна було відкачувати з вулика, не пошкоджуючи стільники й не вбиваючи бджіл, як було до цього моменту.



Петро Прокопович / Фото Hrest.info

Цікавий факт, що існує ціле свято, присвячене бджолам. Його відзначають з 2018 року воно називається Всесвітній день бджіл. Припадає на 20 травня.

Таку дату обрали, бо в цей день 1734 року народився засновник сучасного бджільництва Антоні Янша 20 травня 1734 року.

Традиції Дня пасічника

19 серпня в Україні організовують фестивалі та ярмарки, де пасічники пропонують свої продукти – мед, віск, маточне молочко, прополіс та інші продукти. Відвідувачі мають змогу скуштувати різні види меду.



Фестиваль меду / Фото "Вечірній Київ"

Паралельно можуть відбуватися конференції та виставки на тему видобутку меду й про бджільництво загалом. Ці заходи проводять, аби пасічники могли обмінятися досвідом.

Нерідко на таких ярмарках можна побачити виступи художніх і фольклорних колективів.

Найбільш довгоочікуваною частиною заходів є дегустація меду.

Пізнавально, що в українській міфології бджіл вважали"божими мухами", тоді як на пасічників казали, що це їхні пастухи.