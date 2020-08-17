Сьогодні, 17 серпня, Кузьмі Скрябіну виповнилося б 52 роки. У день народження зіркового татка його донька Марія-Барбара разом з чоловіком Віктором відкрила власний заклад у Києві.

Єдина донька Скрябіна 22-річна Марія-Барбара по-особливому відзначила день народження покійного батька. Разом зі своїм чоловіком Віктором Туром вона відкрила заклад Lviv croissants у Києві. На відкриття завітали зіркові гості й друзі музиканта, а співак Дзідзьо в інстаграмі показав атмосферні фото з новоспеченими власниками.

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На світлинах артист позував поряд з Барбарою, зятем Скрябіна Віктором та його дружиною Світланлю Бабійчук на тлі стіни з написом "Місце щасливих людей", автором якого є Андрій Кузьменко. На фото також красувалось серце з фразою "Ти, там де сонце на стінах", з пісні співака "Танець пінгвіна".

На відкриття завітав не лише Дзідзьо, а й Руслана, Pianoбой, соліст гурту Green GreyDiezel та програма "Світське життя" з Катериною Осадчою. Знамениті гості на стіні залишили свої автографи, побажання процвітання закладу та найпопулярніші цитати Скрябіна.

"У день народження Кузьми його донька Барбара та зять Віктор відкрили неймовірно теплий і атмосферний заклад "Львівські круасани" в Києві. Господарі і я запрошуємо всіх в "Місце щасливих людей"! Давайте зустрічатися разом тут, їсти смачні круасани з кавою, робити селфі і обійматися", – написав у дописі Дзідзьо.

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Нагадаємо, що 22-річна Марія-Барбара вийшла заміж за свого однокурсника 20 грудня 2019 року. На розкішне весілля у столичному ресторані були запрошені й представники українського шоу-бізнесу. У червні цьогоріч донька Скрябіна закінчила медичний університет імені Богомольця й отримала диплом лікаря. Вона планує працювати дерматологом, а її чоловік Віктор – хірургом.