Сьогодні, 8 вересня, американська співачка Pink святкує 41-річчя. Поп-рок виконавиця, авторка пісень, танцівниця є однією з найвідоміших співачок світу. Кожен її альбом стає платиновим, а стиль музики диктує тренди музичній естраді.

Pink вважається найкращою поп-артисткою в період з 2000 по 2010 роки за рейтингом "Кінцевий Хіт-парад Десятиліття" американського журналу Billboard. Вона також перебувала на 10-му місці хіт-параду "Billboard Hot 100", у двадцятці кращих виконавців у США, виграла 3 нагороди Греммі, отримала 5 нагород MTV Video Music Awards і 2 нагороди Brit Awards.

"Billboard Top 40 Money Makers" в музичному звіті за 2009 рік написав, що Pink стала 6-ою в рейтингу найбільш оплачуваних артистів у 2009 році, з доходом за рік тільки в музичній сфері в 36 мільйонів доларів.

19 квітня 2018 року Pink стала найкрасивішою жінкою за версією журналу People, присвяченого красі, її фото з'явилося на обкладинці журналу. За підсумками 2018 року Pink зайняла четверту позицію в рейтингу найбільш високооплачуваних співачок світу 2018 року, опублікованому журналом Forbes. Її дохід за 2018 рік склав 60 мільйонів доларів.

У день народження артистки, редакція LifeStyle 24 згадує найкращі пісні співачки, які зробили її знаменитою.

Найпопулярніші кліпи Pink

Pink – Family Portrait: дивитись відео онлайн

Pink – U + Ur Hand: дивитись відео онлайн

Pink – Funhouse: дивитись відео онлайн

Pink – Sober: дивитись відео онлайн

Pink – Try: дивитись відео онлайн

Pink – Just Give Me Reason: дивитись відео онлайн

Pink – Just Like Fire: дивитись відео онлайн

Pink – What About Us: дивитись відео онлайн

Pink – So What: дивитись відео онлайн

Pink – Fuckin' Perfect: дивитись відео онлайн