У суботу, 12 вересня, місто Дніпро святкує свій 244-ий день народження. З нагоди пам’ятної дати, на день міста заплановані розважальні програми та концерт. Куди піти у Дніпрі у святковий день – читайте далі.

У 2020 році день міста у Дніпрі пройде у форматі сімейного свята. Відомо, що по місту працюватиме 18 локацій: 2 найголовніші будуть розташовані у центрі міста, решту 16 – у різних районах, йдеться на сайті Дніпровської міської ради.

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Мер міста Дніпра Борис Філатов закликає дніпрян дотримуватися заходів безпеки. За його словами, не варто нехтувати масковим режим та зберігати дистанцію.

На площі Героїв Майдану, Фестивальному причалі і житловому масиві «Сонячний» будуть встановлені сцени, на яких по черзі буде виступати гурт "Агонь" та інші музичні виконавці. Концерти з усіх локацій транслюватимуть у прямому ефірі.

На Фестивальному причалі відбудеться перша частина видовищної світло-лазерної арт-інсталяції Dnipro Light Flowers, яку можна побачити з лівого і правого берегів. Для цього недіючу 120-метрову заводську трубу покриють більше, ніж 700 джерелами світла. На її вершині встановлять найпотужніший в Україні лазер. Також заплановано створення чи не найбільшої у світі синхронної інсталяції довжиною близько 7 кілометрів. Вона включатиме 13 оздоблених труб.



На дніпрян очікує світлове шоу

У святкові дні відбудеться виставка тюнінгованих авто, художні виставки та ярмарки, сімейні пікніки, чемпіонат зі стронгмену під головуванням Василя Вірастюка, а також регата, парад гідроциклів, екскурсія до розкопок Лазаревської церкви тощо.



На день міста у Дніпрі планують багато цікавих заходів

Програма святкування дня міста Дніпра

11 вересня

Пл. Героїв Майдану

18:00 – 21:00 Виставка тюнінгованих авто "Dnepr Fast Cars".

У виставці візьмуть участь близько 50 автомобілів різних марок та класів, серед яких є автомобілі – призери чемпіонатів України.

12 вересня

Фонтан перед будівлею Дніпровської міської ради

8:00 – 22:00 Телевізійне свято "День міста у прямому ефірі" (34 телеканал).

10:40 – "Відчуй Дніпро" – відкриття бронзової мініскульптури.

Пам’ятник О. Полю (просп. Дмитра Яворницького)

10:00 – 10:30 – Урочисте відкриття свята.

Урочисте відкриття свята "День міста – 2020": святковий флешмоб кращих творчих колективів Дніпра, історичний екскурс в історію міста, вшанування пам’яті О. Поля (покладання квітів).

11:00 – 13:00 – Марафон відеопрезентацій про життя та діяльність Олександра Поля "Поль. Live".

Пл. Героїв Майдану

11:00 – 12:00 – Парад комунальної техніки "Молодь за чисте Дніпро".

12:00 – 14:40 – Артпроєкт "Битва хорів»".

Найбільший артпроєкт змагання з вокального хорового мистецтва, в якому візьмуть участь дитячі колективи міста.

15:00 – 15:30 – Захід "Дніпро-Фітнес-Штурм"

Команда тренерів та педагогів центру "Штурм" проводитиме танцювальний флешмоб під гаслом "Нас об’єднує Дніпро!" для дітей та молоді.

16:00 – 22:00 – Сімейний захід "День міста – 2020".

Дніпряни мають можливість подивитись виступ популярного гурту "Агонь", взяти участь у розіграші призів та в конкурсах, насолодитися смаколиками на фудкортах.

Площа Європейська

11:00 – 20:00 Захід "DNEPR Street battle".

Вул. Короленка

16:00 – 22:00 – Культурно-мистецький захід "Артпростір на Короленка".

Алея просп. Дмитра Яворницького

(від вул. Короленка до вул. Воскресенської)

10:00 – 16:00 – Захід "Мистецький квартал".

Майданчик біля Державного цирку

10:00 – 22:00 – Святковий ярмарок.

Містян порадує національний рекорд з випікання піци в українському орнаменті "50-метрова піца", битва найкращих DJ, облаштовані зони для відпочинку, спілкування з блогерами всієї України, торгівля крафтовими товарами.

Від Центрального мосту до площі навпроти готелю "Дніпропетровськ"

(скульптура "Юність Дніпра")

10:00 – 22:00 – Захід "Family Picnic".

Дитяче містечко, аніматори, фотозони, лаунж-зони з пуфами та шезлонгами, конкурси, луна-парк атракціонів, виставка фудтраків.

Майданчик (навпроти готелю "Дніпропетровськ")

13:00 – 21:00 – Захід "Dnipro Spirit of orchestras" та парад оркестрів

14:30 – Молодіжна акція "Тарілка щастя".

Традиційна акція биття посуду «на щастя», яка проходить вже четвертий рік поспіль.

Майданчик біля ресторану "Горець"

10:00 – 22:00 – Маркет українських брендів "БУДЬ в UA".

Презентація колекцій сучасних українських дизайнерів та модних колекцій українських брендів.

13:00 – Захід "Карнавал талантів".

Виступи кращих дитячих виконавців міста – учасників телевізійного проєкту "Голос діти" і молодіжної групи – учасників творчого проєкту "Вечір Пірса".

Від ресторану "Август" до Фестивального причалу

12:00 – 18:00 – Захід "Будо Фест".

10:00 – 22:00 – Експозиційна зона Інтерпайп.

Фестивальний причал

13:00 – 17:00 – Парний чемпіонат України зі стронгмену.

Стронгмени здивують містян своєю силою, а ретельно стежити за правилами змагань традиційно буде Василь Вірастюк – володар титулу "Найсильніша людина світу".

12:50 – Байкерський захід (старт)

Акваторія р. Дніпро та небо над нею

10:00 – 13:00 – Відкритий чемпіонат міста з прибережного веслування.

14:00 – 15:00 – Парад гідроциклів.

17:00 – 18:00 – Водне шоу (регата).

18:00 –18:15 – Авіашоу.

Шоу 8 літаків малої авіації, які продемонструють майстер-класи з фігур вищого пілотажу.

21:45 – 22:00 – Світлове та вогняне шоу

Унікальне у світовому масштабі святкове видовищне шоу з використанням новітнього технічного обладнання стане казковим завершенням святкових заходів.

Севастопольський парк

10:00 – 17.30 – Екскурсія до "Дня міста 2020".

Екскурсія по розкопках Лазаревської церкви, демонстрація артефактів, знайдених під час розкопок.

Міський молодіжний парк дозвілля і відпочинку "Новокодацький"

14:00 – 22:30 Свято "Дня міста 2020".

Анімаційні програми в зоні атракціонів, локація аквагриму, артзона, фотозона, кінотеатр просто неба.

Озеро на ж/м Червоний Камінь

10:00 – 22:00 – Змагання водяних човників, катання на водних атракціонах, незвичні рекорди району.

13:30 – 15:00 – Розважальний родинний захід "Дніпро – ти космос!".

16:00 – 22:00 – Сімейний захід "День міста – 2020.

19:00 – 22:00 – Захід "The Best Dj Show" OPEN AIR.

Святковий захід електронної музики "The Best Dj Show" OPEN AIR, світлове шоу від Pj, запуск повітряних ліхтариків.

Сквер Прибережний

10:00 – 15:00 – Захід "BE HEALTHY здоровий ТИ – здорове МІСТО".

18:00 – 20:00 – Премія "Золота хвиля".

Парк Сагайдак

16:00 - 22:00 – Захід "Dnipro – Rock – 2020".

На дніпрян чекатимуть виступи дніпровських рок-команд, які вже полюбилися мешканцям міста.

Парк ім. Т. Г. Шевченка – Літній театр

10:00 – 18:00 – Захід "Берег талантів на Дніпрі".

Центральний вхід Парку

17:00 – 21:30 – Виконання музичних класичних творів з нагоди Дня міста.

9:30 – 20:00 – Виставка-ярмарок майстрів народної творчості.

Палац культури "Металургів" (за будівлею ПК, вул. Гулі. Корольової)

14:30 – 18:00 – Байкерський захід (фініш).

13 вересня

Від Центрального мосту до площі навпроти готелю "Дніпропетровськ" – (скульптура "Юність Дніпра")

10:00 – 22:00 – Захід "Family Picnic".

Дитяче містечко, аніматори, фотозони, лаунж-зони з пуфами та шезлонгами, конкурси, луна-парк атракціонів, виставка фудтраків.

Майданчик біля Державного цирку

10:00 – 22:00 – Святковий ярмарок.

Містян порадує битва найкращих DJ, облаштовані зони для відпочинку, торгівля крафтовими товарами.

Майданчик біля ресторану "Горець"

10:00 – 18:00 – Маркет українських брендів "БУДЬ в UA".

Презентація колекцій сучасних українських дизайнерів та модних колекцій українських брендів.

Від ресторану "Август" до Фестивального причалу

10:00 – 22:00 – Експозиційна зона "Інтерпайп".

Демонстрація промислових експериментів з використанням продукції "Інтерпайп", креативні фотолокації.

Севастопольський парк

10:00 – 17:30 – Екскурсія до Дня міста

Екскурсія по розкопках Лазаревської церкви, демонстрація артефактів, знайдених під час розкопок.

Сквер "Амурський парк"

16:00 – 18:30 – Аквагрим, повітряні кульки, аніматори, фотозона

Парк Зелений Гай

17:00 – 19:30 – Аквагрим, повітряні кульки, аніматори, фотозона. Битва фарбами холі. Артпроєкт "Долоньки". Ярмарок України "Народний промисел".