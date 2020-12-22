22 грудня вшановують пам'ять святої Анни, яка є матір'ю Богородиці. Вона та її чоловік Йоаким не могли зачати дитину. Подружжя було в літньому віці, але одного разу їм з'явився ангел, який сповістив, що вони незабаром стануть батьками. Тоді Анна і Йоаким вирішили, що віддадуть свою доньку в храм для служіння Богу. Які традиції та прикмети цього свята – читайте в матеріалі Lifestyle 24.

День святої Анни є особливим для жінок, адже саме їхньою покровителькою виступає свята. У церкві це свято є вельми шанованим, бо у цей день відбулось зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. В народі здавна говорили, що саме ніч на Анни є найдовшою, а також спостерігали за природними явищами і намагалися, використовуючи прикмети, передбачити, якою буде погода на Новий рік.

Іменини святкує Анна.

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Що відомо про свято Анни

Свята Анна, мати Пресвятої Богородиці, була молодшою дочкою священика Матфана з Віфлеєму. Вона вийшла заміж за святого Іоакима, який був нащадком царя Давида. Праведні Анна з Іоакимом прожили до глибокої старості бездітними. Подружжя дуже хвилювалось і сумувало щодо цього.



День Анни

У розпачі Іоаким подався у пустелю і там 40 днів постився й молився, аби Бог подарував їм з дружиною бажану дитину. Раптово, під час молитви, Архангел Гавриїл з'явився Анні й сказав, що вона зачне доньку Марію, через яку буде дароване спасіння усьому світу, і яку благословлятиме весь людський рід. Зачаття святою Анною відбулося в Єрусалимі, де і народилась Пресвята Діва Марія, яка в подальшому стала матір'ю Ісуса Христа.

До теми 22 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Що не можна робити в День святої Анни

В День Анни не можна сваритись з близькими і створювати конфлікти.

Анна не буде прихильною до вас, якщо ви вийдете з дому після заходу сонця.

Вагітним не можна стояти на порозі, не можна підходити до недобудованого будинку.

У цей день майбутнім мамам не можна тривожитись, бо це може вплинути на подальшу долю дитини.

Вагітним ж інкам не можна зустрічатися з хворими людьми, адже дитина може народитися нездоровою.

День Анни 2020: традиції свята

У давнину свято Анни називали «народинами сонця», адже на 22 грудня припадає зимове сонцестояння - найкоротший день року із найдовшою ніччю. В народі навіть існує така приповідка: "У день Анни світловий день додається на горобиний крок". Також наші предки вірили, що літо зустрічається із зимою двічі на рік – саме в день святої Анни та на Стрітення.



День Анни 2020: традиції

На свято Анни молоді дівчата збиралися на сходини, аби узгодити, як будуть проходити різдвяні свята. На цих сходинах між ними обирали «отаманшу» — старшу дівчину, яка організовувала дівочі збори і керувала громадськими справами. На зборах дівчата обмінювались плітками та змагались між собою, хто краще володіє секретами рукодільництва.

В день святої Анни прийнятим було молитися святій про зцілення від безпліддя. Перед іконою Божої Матері "Несподівана Радість" просять про зцілення від душевних недуг, про повернення заблукалих, про спокуту гріхів, за дітей. Особливо, вагітним жінкам радиться в цей день молитися за благополучні пологи, здоров'я для себе і малюка.

У слов’ян також вважалося, що з 22 грудня зима встановлюється остаточно й що з цього дня починається Новий рік. А також, предки вірили, що з дня святої Анни вовки починають ходити зграями і стають особливо небезпечними, а на Водохреща після пострілів розбігаються.

В українській традиції, на Анни починались готування до Різдва: жінки білили та прибирали оселі, краще підгодовували свиней, щоб мати свіжину до свят. Окрім, готувань, звичаєм було виготовляти різні різдвяні іграшки й прикраси.

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