Компанія Showtime оголосила про відновлення зйомок серіалу "Декстер". І вже відомо, що до своєї ролі повернеться головний актор стрічки Майкл Голл.

За даними Deadline, студія вже підписала контракт на зйомки. Очікується, що у новому 9 сезоні "Декстера" буде 10 епізодів. Коли ж вони вийдуть на екран та чим дивуватимуть кіноманів – поки невідомо.

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Знімальний майданчик розгорнуть у США, а початок роботи над новими серіями "Декстера" запланований на 2021 рік. Окрім актора Майкла Голла, який зіграв головного героя серіалу, до роботи повернеться один з виконавчих продюсерів Клайд Філліпс.

Що відомо про серіал "Декстер"

Перші епізоди кримінального серіалу "Декстер" вийшли на екран у 2006 році та одразу ж отримали шалену популярність серед глядачів.

У центрі сюжету – історія американця Декстера, який живе у Маямі. У три роки він став сиротою та оселився у прийомній родині поліцейського Гаррі Моргана. Дізнавшись, що хлопець вбиває сусідських тварин, правоохоронець вирішив навчити Декстера свого "Кодексу Гаррі". За правилами, його жертвами можуть бути тільки ті, хто вбивали невинних людей та можуть це повторити знову. Але для розправи Декстер має мати незаперечні докази вини злочинців.

Вже у дорослому віці, коли батько помирає, головний герой береться за справу. Він влаштовується на роботу в поліцію Маямі паталогоанатомом та полює на зловмисників. Як і будь-який серійний вбивця, Декстер бере трофей – кров жертви. Однак від звичайних злочинців його відрізняє те, що він намагається очистити вулиці Маямі від негідників.

Серіал вирішили закрити у 2013 році. Тоді на екран вийшов останній 8 сезон "Декстера".

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