Київ здатен здивувати кожного – і туриста, який вперше потрапив у столицю, і навіть корінного жителя, який мешкає тут роками. Адже можна прожити в ньому все життя, але так і не побувати в його мальовничих місцях.

Київ – прекрасне місто, яке багате на атмосферні локації. Тут можна годинами блукати вуличками та милуватись тим, що вас оточує. Більшість локацій безкоштовні, тож ви можете ними милуватись навіть, якщо у вас немає грошей. Адже для гарної прогулянки вам потрібен лише хороший настрій.

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Звісно, є місця, які вже стоптані туристами і які відвідав кожен, хто хоч раз був у Києві. Але є тут і кілька маловідомих місць, які варто відвідати. Окрім того, що ви зможете помилуватись архітектурою та природою, ви ще й зможете це зробити наодинці. А в Києві, повірте, це багато чого варте!

Де погуляти в Києві – список найкращих місць

Маріїнський парк

Маріїнський парк розташований навпроти будинку Верховної Ради та Маріїнського палацу. Відкрили його ще у 1874 році. Назвали парк на честь імператриці Марії Олександрівни. Маріїнський парк вважається одним із найкрасивіших парків Києва.



Маріїнський парк осінню по-особливому красивий

Прогулюючись парком ви знайдете цікаві статуї – велику залізну жабу та дерево бажань. Поруч з фонтаном Термена – пам’ятник Анні Ахматовій. Також у цьому парку пари можуть пройтися найромантичнішим Мостом закоханих, який з’єднує Маріїнський та Хрещатий парки.

Як доїхати: метро Арсенальна, вулиця Михайла Грушевського

Миколаївський костел

Миколаївський костел викликає щире захоплення від своєї величності та таємничності. На нього можна довго милуватися та вдивлятися у вигадливі візерунки, аби проникнути в глибину століть. Цей римо-католицький храм присвячений святому Миколаю. З 1980 року в храмі розміщується Будинок камерної та органної музики.

Це чудове місця для місцевих та туристів, адже на його фоні можна зробити безліч красивих світлин на згадку про Київ.



Миколаївський костел

Як доїхати: вулиця Васильківська, 75

Арка Дружби Народів

Арка Дружби Народів прикрашає Хрещатий парк ще з 1982 року. Архітектурне творіння містить величезну арку у формі веселки, скульптурні композиції з бронзи, що зображують трудящих і гранітні скульптури фрагмента зі сцен легендарної Переяславської ради.

Звідси вам відкриється неймовірний краєвид на Київ з висоти пташиного польоту, а також ви маєте можливість прогулятися парком та пройти мостом закоханих.



Неймовірний краєвид на Київ

Як доїхати: Паркова дорога

Поділ

Поділ – один з найдавніших та найкрасивіших районів міста. Сьогодні ця місцевість тішить гостей невисокими будинками минулого століття, вузенькими вуличками і особливою атмосферою.

Саме тут зосереджені найкращі пам'ятки Києва, які не можна оминути, – дві старовинних площі (Контрактова та Поштова), Києво-Могилянська академія, Гостинний двір, фонтан "Самсон", нижня станція рідкісного виду транспорту – фунікулера. А ще ви тут знайдете величезну кількість ресторанчиків.



Поділ

Хочете неспішну прогулянку на цілий день? Сміливо вирушайте на Поділ!

Як доїхати: станція метро "Контрактова площа".

Набережна Дніпра

В теплу пору року набережна Дніпра залишить вам у подарунок незабутні враження – легкий вітерець, плескіт риби і тінь від дерев. І, звичайно ж, це місце має свої родзинки – річковий вокзал, Поштова площа, реконструйована до недавнього Євробачення, Пішохідний міст.



Набережна Дніпра у Києві

По набережній дуже радимо погуляти ще й у вечірній період! Це просто незабутньо.

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Вид на Пішохідний міст

Як доїхати: станція метро "Поштова площа".

Труханів острів

Улюблене літнє місце відпочинку киян цікавить не тільки довгими пляжами уздовж Дніпра, але і величезною територією Труханового острова, де ви знайдете і лісові угіддя, і мальовничі озера, і швидкі річки, і майже степові пісковики з рідким чагарником. Бажаєте "матрацного" відпочинку з неодмінною засмагою? Пішої або велосипедної прогулянки? На Трухановому можливо все!



Труханів острів

Як доїхати: станція метро "Поштова площа".

Гідропарк

Гідропарк – одне з найзеленіших місць Києва. 360 гектарів чагарників, дерев, піщаних полян, пляжів і величезної кількості розважальних закладів. Для тих, хто любить спорт, тут є ціле тренажерне містечко.



Гідропарк у Києві

Як доїхати: станція метро "Гідропарк".

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Андріївський узвіз

Одна з найвідоміших київських вулиць, душа міста, що вабить до себе творчих людей зі всієї України та світу. Ця вулиця прекрасна в будь-яку пору року і дозволить вам на повну насолодитися київським антуражем. Кілька скверів, вихід до Пейзажної алеї. Звідти недалеко пішки до Володимирської гірки, тут же можна звернути до будинку-музею Михайла Булгакова та до прекрасного Замку Річарда.



Андріївський узвіз ввечері

Кажуть, це найкраще місце для прогулянки взимку, коли спуск прикрашений гірляндами і звідусіль віє різдвяним настроєм. А от влітку – це місце вражає своєю зеленню!

Як доїхати: метро "Контрактова площа".

Володимирська гірка

Зелений оазис посеред галасливого мегаполісу і один з найромантичніших парків Києва – все це про Володимирську гірку. Маса зручних лавок, альтанки, алеї в тіні дерев, щебет птахів і незрівнянний вигляд на лівий берег. Думаєте, куди сходити з коханою людиною? Звичайно сюди!

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Володимирська гірка

Як доїхати: метро "Майдан Незалежності".

Ботанічний сад імені Фоміна

Старий ботсад (один з перших в Україні) тішить своїх гостей величезним розмаїттям дерев, квітів і чагарників з усіх куточків світу. Ботанічний сад розташований практично в центрі міста у двох кроках від метро. Тож дістатись сюди дуже просто.



Ботанічний сад імені Фоміна

Як доїхати: метро "Університет".

Хрещатик

Центральна вулиця міста – must-have, якщо ви потрапили у Київ. Всього 1,2 кілометра довжини, а скільки цікавого! До того ж, ця вулиця стала німим свідком трагічних подій взимку 2013-2014.



Хрещатик

Як доїхати: метро "Майдан Незалежності".

Майдан Незалежності

Головна площа міста – місце двох революцій, яке приховує під собою великий торговий центр "Глобус". Майдан Незалежності – центр неформальних "тусовок" і офіційних заходів, про який чули всі в Україні і багато хто за її межами.



Майдан Незалежності

Як доїхати: метро "Майдан Незалежності".

Печерськ

Один з найдорожчих і найбільш престижних районів міста, він цікавий прекрасними особняками 19 століття. Серед них: Замок барона Гільденбанда, Будинок Гінзбурга, Будинок Ковалевського, Шоколадний будиночок, Будинок удови, що плаче. І, звичайно ж, перлина київської архітектури – Будинок з химерами.



Вечірній Печерськ

Як доїхати: метро "Хрещатик".

Батьківщина-Мати

Пам'ятник Батьківщина-Мати – один з головних символів столиці України. Монумент входить до ТОП-20 найвищих статуй світу і вже тому заслуговує візиту.



Батьківщина-Мати

Саме тут можна поглянути на Київ з висоти. У цьому допомагають оглядові майданчики: один розміщений на межі постаменту та скульптури (36 метрів), інший – на руці зі щитом (91 метр). Щоправда верхній майданчик у вітряну і дощову погоду закритий для відвідувачів.

Як дістатися: від станції метро "Арсенальна" повернути ліворуч і йти хвилин 20-30, або під'їхати тролейбусом №38.

Києво-Печерська лавра

Один з найвідоміших і найдавніших храмових комплексів всієї країни, заснований в далекому 1051 році. Тут можна бродити годинами, насолоджуючись сакральною архітектурою, таємничістю печер і численними музеями. У що б ви не вірили – Києво-Печерська лавра зможе дати вам трошки душевного спокою.



Києво-Печерська лавра

Як доїхати: метро "Арсенальна", тролейбус №38. Вхід на територію з 9:00 до 19:00.

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Національний ботанічний сад імені М. Гришка

Це один з найбільших в Європі ботанічних садів, де вас чекають тисячі представників флори практично зі всієї земної кулі. У різні пори року ботсад імені М. Гришка тішить відвідувачів цвітінням троянд, бузку, магнолій, тюльпанів та інших рослин, часом настільки екзотичних, що більше в Україні ви їх не побачите ніде.



Національний ботанічний сад імені М. Гришка

Як доїхати: метро "Дружби народів", тролейбус №14.

Оболонь

Відносно молодий район міста, який цікавий масою торгово-розважальних центрів, де можна блукати цілими днями, кафе і ресторанів, новими витонченими храмами, однойменним пивзаводом, при якому працює фірмовий магазинчик. І, головне, Оболонська набережна – одна з найкращих місць для прогулянки.



Оболонь

Як доїхати: метро "Оболонь", "Мінська".

Пуща-Водиця

Мабуть, найчарівніший лісовий масив столиці – густий сосняк, від ароматів якого кружляє голову, затишні галявини, порослі квітами і суницями, довгий ланцюг озер. Тут ви можете повністю сховатись від людських очей, відійшовши від дороги буквально на десять хвилин.

Як доїхати: метро "Контрактова площа" і трамвай №12.

Голосіївський ліс і парк імені М. Рильського

Ще одна "зелена скарбниця" Києва. Для прогулянки в Києві восени та влітку кращого місця не знайти. Тут є кілька прекрасних ставків зі зручними місцями для відпочинку, облагороджений парк імені видатного поета Максима Рильського з пішохідними і велосипедними доріжками, дитячими та спортивними майданчиками.



Голосіївський ліс

Як доїхати: метро "Голосіївська".

Музей народної архітектури та побуту України

Цей величезний музей під відкритим небом у Пирогові пропонує до уваги гостей близько 300 архітектурних експонатів з усієї країни. На 150 гектарах розташувалися хати, садиби, церкви, млини 16-20 століть, плюс 70 тисяч предметів побуту, меблів, посуду, одягу і творів народного мистецтва. Сюди приходять на цілий день з домашніми улюбленцями і дітьми, прихопивши з собою їжу для пікніка.



Музей народної архітектури та побуту України

Як доїхати: метро "Виставковий центр", тролейбус № 11. Вхід на територію з 10:00 до 18:00.

А які ваші улюблені місця у Києві? Діліться своїм досвідом у коментарях!