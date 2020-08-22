Подорожуючи, багато хто мріє повернутись у певні місце ще раз. Тому й кидають монетку у фонтан або залишають її під каменем. Інші ж обожнюють загадувати бажання. Ми зробили для вас підбірку місць в Україні, де ваші мрії неодмінно здійсняться.

Редакція 24 каналу зробила підбірку пам'ятників, місць та фонтанів з різних куточків України, які здійснюють бажання. Що потерти та за що потриматись для здійснення мрій – читайте в матеріалі.

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Найпопулярніші місця для загадування бажань

Львів

Пам'ятник Никифору Дровняку

У Львові є пам'ятник відомому українському художнику-примітивісту Никифору Дровняку. Туристи та місцеві вірять, що бажання збудеться, якщо потерти ніс і потриматись за вказівний палець художника.



Потерти носа та потриматись за вказівний палець / Фото: photo-lviv.in.ua

Пам'ятник Ігнатію Лукасевичу та Яну Зегу

Біля "Гасової лампи" розташувався й пам'ятник тим, хто її винайшов – Ігнатію Лукасевичу та Яну Зегу. Один з них готовий виконати ваше бажання. Для цього потрібно сісти за стіл, розповісти про мрію, і тільки тоді потерти чоловікові палець.



Здійснює бажання, якщо поруч посидіти / Фото: itinery.com.uа

Дзвін на Ратуші

Якщо ж ви піднялись на міську Ратушу і починає дзвиніти дзвін – одразу загадуйте бажання! Однак кажуть, мрія не збудеться, якщо ви піднялись на гору спеціально для цього і дочекались певної години.



Дзвін Ратуші виконує бажання / Фото: wikimedia.org

Леопольд фон Захер-Мазох

Про свої бажання можна розповісти пам'ятнику Леопольду фон Захер-Мазоху, який розташований на вулиці Сербський. Головне, не забудьте покласти йому руку в кишеню, коли будете думати про свої мрії!



Леопольд фон Захер-Мазох здійснює бажання / Фото: stuki-druki.com

Пам’ятник усмішці біля "Дзиґи"

Скульптура виглядає як усміхнена риба з людськими руками замість плавників. Щоб мрія здійснилась – треба потиснути одну з них.

Ваша мрія здійсниться, якщо ви прийшли з добрими намірами.



Рибка здійснює бажання / Фото: natalia18.com.ua

Київ

Ослик біля Софійського собору

Своє бажання можна розказати на вушко ослику. Він розташований у провулку Рильського, неподалік від Софійського собору.



Ослик, який послухає ваші мрії / Фото: weloveua.com

Їжачок у тумані

Для здійснення своїх мрій можна погладити мішечок"їжачку в тумані" та потриматись за його "голки".



Їжачок у тумані здійснює бажання, якщо погладити мішечок і потриматись за голочки / Фото: rest.guru.ua

Котик Пантюша

Цей котик за життя намагався допомогти відвідувачам Золотоворітському скверу, а тепер допомагає здійснювати мрії. Щоб бажання точно здійснилось, потрібно взяти одночасно кота за вуха та хвіст.



Пам'ятник коту в сквері / Фото: wikipedia.org

Булгаков

Довірити свої бажання можна й Булгакову, опівночі. Пам'ятник письменнику розташований на Андріївському узвозі.



Пам'ятник Булгакову / Фото: іgotoworld.com

Харків

Кам'яні вуха для бажань

Ваші мрії та бажання готові послухати велитенські кам'яні вуха, що на вулиції Данилевського у Харкові. Місцеві називають їх "всечуючими вухами КДБ". Адже за переказами, їх створювали нібито як символ пристроїв, що підслуховують.



Кам'яні вуха, які почують ваші бажання / Фото: kp.ua

Черевик архітектора обіцяє удачу

Пам'ятник харківському архітектору Олексію Бекетову має натертий до блиску черевик. А все тому, що студенти вірять – якщо перед сесію потерти його взуття, то обов'язково складеш усі іспити.



Натертий черевик свідчить про те, що тут загадують багато бажань / Фото: gx.net.ua

Пам'ятник закоханим

Це улюблене місце молоді. Пари загадують бажання, цілуючись, біля бронзових фігур. Також тут часто роблять пропозиції руки й серця, а після – кидають у воду монетки.



Пам'ятник-фонтан усім закоханим / Фото: unexploredcity.com

Одеса

Скульптура "Прийдешньому генієві"

Це місце, за приказками, допомагає у навчанні студентам. Сама скульптура має яйце та 3-х птиць, які його охороняють. Ці 3 птиці мають обличчя Олександра Пушкіна, Ісаака Бабеля і Миколи Гоголя.

Вважається, якщо потерти яйце – то студент обов'язково складе сесію.



Скульптура, яка допомагає студентам / Фото: etovidel.net

Тещин міст

Це улюблене місце для молодят. Є традиція вішати замок з іменами на перила цього мосту.



Міст для молодят / Фото: rest.guru.ua

Камінь Сабур

На камені є напис: "Я знайду тебе Камінь Сабур, приймаючий горе в себе". Тому існує повір'я, що камінь забирає все погане у тих, хто до нього підійшов і торкнувся.

А для здійснення бажання, необхідно підійти до каменя, сформулювати своє бажання і постояти пару хвилин біля нього.



Камінь, який забере все погане / Фото: fermer

Попри магічність усіх місць радимо користуватись антисептичними засобами і не забувати про свою безпеку!

І звісно – ваші мрії здійсняться, якщо ви для цього буде щось робити, а не лише загадувати бажання!