Де провести відпустку в Україні: найкращі курорти Чорного та Азовського морів
За даними пресслужби "Google Україна", яка проаналізувала пошукові запити серед користувачів, які цікавляться в мережі відпочинком в Україні, найбільше "гуглять" село Коблеве, селища Лазурне та Затока. Окрім трійки найпопулярніших, у перелік десятки увійшли також такі запити: Бердянськ, Одеса, Приморськ, Урзуф, Білосарайська коса, Київське море та Кирилівка.
Через те, що люди зацікавлені цими курортами, 24 канал зібрав всю необхідну інформацію про відпочинок у кожному з цих місць. Матеріали містять відповіді на такі запитання: як доїхати, де поселитися, де поїсти, куди піти і що побачити. Якщо ви ще не запланували свою відпустку, то варто звернути увагу на наші поради і яскраво провести останній місяць літа!
Весь перелік Які місця для відпочинку у 2020 році найбільше "гуглять" українці
Коротко про курорти, які найбільше "гуглять" українці
Лазурне
Селище Херсонської області з цілющим повітрям і дивовижно чистим морем. Тут ви можете спробувати як життя у віллі на березі моря, так і життя на острові в палатках, де відчуєте себе Робінзоном Крузо. Ви і ваші діти будете в захваті від розваг, які пропонує Лазурне – це аквапарк "Акваторія", лунапарк, дельфінарій "Акварель" та кайт-школа Windrider. Обов'язково поїдьте на острів Джарилгач – найбільший незаселений острів України, його ще називають українськими Мальдівами, відвідайте йодо-бромисте цілюще джерело "Гейзер" та заповідник "Асканія-Нова". Хоча деякі туристи і вважають, що цей курорт для неперебірливих, більшість відпочиваючих все ж задоволені.
Відпочинок в Лазурному 2020 / Фото: ua.igotoworld.com
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Бердянськ
Приморське містечко на півдні Запорізької області. Воно пропонує чисте повітря, тепле Азовське море та золоті піщані пляжі. Оскільки курорт вважається сімейним, в першу чергу звертають увагу на дитячі розваги, серед найпопулярніших туристи відзначають аквапарк "Акваленд" – один з найбільших в Європі, зоопарк "Сафарі", дельфінарій "Немо" і луна-парк. Тут є чимало красивих місць, які варто побачити на власні очі: Бердянська коса – перлина міста; острів Дзендзик, Нижній та Верхній маяк, Сонячний годинник – один з найбільших хронометрів такого роду у всій Європі та Солодкий лиман.
Відпочинок в Бердянську 2020 / Фото: omore.city
Детальніше тут Відпочинок у Бердянську: що цікавого у "серці" українського Приазов'я
Приморськ
Унікальний курорт Азовського моря, розташований в південній частині Запорізької області. Особливістю є те, що місто віддалене від мегаполісів та промислових центрів. Саме тому Приморськ – це відпочинок в одному з екологічно чистих куточків Азовського узбережжя. Туристи їдуть сюди за цілющими мінеральними грязями лиману, насиченими ароматами степових трав, комфортною температурою води та піщано-черепашковими пляжами, що плавно переходять у море. Він для тихого сімейного відпочинку, хоча й має декілька недоліків: відсутність залізничного вокзалу, мала кількість закладів харчування. Також найближчі розваги: дельфінарій, аквапарк, зоопарк та лунапарк у Бердянську за 25 кілометрів від Приморську. Серед туристичних місць тут є Елисеївський пегматитовий кар'єр "Блакитні озера", цілющий лиман та коса Обитічна.
Відпочинок в Приморську 2020 / Фото: 057.ua
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Білосарайська коса
Курортне селище, розташоване на однойменній піщаній косі, що виходить у відкрите Азовське море. Під час відпочинку на косі туристи насолоджуються єднанням із заповідною природою, оптимальною екологічною ситуацією, прекрасними пейзажами, рідкісними тваринами та рослинами, а найголовніше – умиротвореною атмосферою. Тут ви зможете розважитися у лунапарку, або зайнятися віндсерфінгом чи кайтсерфінгом у школі X-Sport. Також ви повинні відвідати цікаві пам'ятки Білосарайської коси. Серед них є орнітологічний заповідник, Білосарайський маяк та пам'ятник осетра.
Відпочинок в Білосарайській косі 2020 / Фото: lookmytrips.com
Зверніть увагу тут Канікули на Білосарайській косі: чим приваблює "лебединий край"
Кирилівка
Селище Запорізької області, в якому Азовське море – одне з найчистіших. Крім гарної природи, ласкавих морських хвиль, чистих піщаних пляжів Кирилівка потішить дітей та дорослих безліччю розваг: лунапарк "Адреналін-Шоу", найбільший аквапарк в Україні "Острів скарбів", дельфінарій "Оскар" та клуб кайтсерфінгу і віндсерфінгу. Також ви можете урізноманітнити своє дозвілля цікавими місцями курорту, які вразять вас. Головне – поїдьте на всі коси й лимани. Зокрема, Молочний, Утлюцький та Сиваський лиман.
Відпочинок в Кирилівці 2020 / Фото: doba.ua
Детальніше тут Відпустка у Кирилівці: що цікавого на курорті "вихідного дня"
Сподіваємося, що ця інформація буде корисною і ваш відпочинок вдасться на славу!