За даними пресслужби "Google Україна", яка проаналізувала пошукові запити серед користувачів, які цікавляться в мережі відпочинком в Україні, найбільше "гуглять" село Коблеве, селища Лазурне та Затока. Окрім трійки найпопулярніших, у перелік десятки увійшли також такі запити: Бердянськ, Одеса, Приморськ, Урзуф, Білосарайська коса, Київське море та Кирилівка.

Через те, що люди зацікавлені цими курортами, 24 канал зібрав всю необхідну інформацію про відпочинок у кожному з цих місць. Матеріали містять відповіді на такі запитання: як доїхати, де поселитися, де поїсти, куди піти і що побачити. Якщо ви ще не запланували свою відпустку, то варто звернути увагу на наші поради і яскраво провести останній місяць літа!

Весь перелік Які місця для відпочинку у 2020 році найбільше "гуглять" українці

Коротко про курорти, які найбільше "гуглять" українці

Коблеве Село Миколаївської області, де ви насолодитеся теплим морем, сосновим бором, чистим повітрям та розвиненою інфраструктурою. А ваші діти матимуть змогу повеселитися у аквапарках "Коблево" та "Орбіта", лунапарку "Європарк" та дельфінарії "Немо". Але будьте готовими до високих цін на оренду житла, оскільки Коблеве користується популярністю – вартість проживання вища, ніж на сусідніх курортах. Тут є місця, які неодмінно треба відвідати – Тилігульський лиман, який найглибший в регіоні; "Устриці Скіфії" – перша устрична ферма в Україні, а також ПАТ "Коблеве" – один з найвідоміших українських виробників вина.

Відпочинок в Коблевому 2020 / Фото: kirillovka.ks.ua

Лазурне

Селище Херсонської області з цілющим повітрям і дивовижно чистим морем. Тут ви можете спробувати як життя у віллі на березі моря, так і життя на острові в палатках, де відчуєте себе Робінзоном Крузо. Ви і ваші діти будете в захваті від розваг, які пропонує Лазурне – це аквапарк "Акваторія", лунапарк, дельфінарій "Акварель" та кайт-школа Windrider. Обов'язково поїдьте на острів Джарилгач – найбільший незаселений острів України, його ще називають українськими Мальдівами, відвідайте йодо-бромисте цілюще джерело "Гейзер" та заповідник "Асканія-Нова". Хоча деякі туристи і вважають, що цей курорт для неперебірливих, більшість відпочиваючих все ж задоволені.



Відпочинок в Лазурному 2020 / Фото: ua.igotoworld.com

Дивіться тут Відпустка у Лазурному: що потрібно знати про херсонську перлину

Затока Селище Одеської області, яке наповнене запахом моря, чистим повітрям, прозорою водою і ніжним сонцем. Вона підкорює серця туристів величезними піщаними пляжами, великою кількістю розваг, розвиненою інфраструктурою, активним курортним життям та гарною транспортною розв'язкою. Для найменших відпочиваючих тут є аквапарк "Затока", лунапарк та дельфінарій "Немо". А щодо цікавих місць, то почніть з прогулянки Будацькою косою, подивіться на Підйомний міст над Дністровсько-Цареградським каналом, який сполучає Чорне море із Дністровським лиманом. Також відвідайте Аккерманську фортецю, або ж насолодіться дегустацією вина "Шабо".

Відпочинок в Затоці 2020 / Фото: ua.discover.od.ua

Читайте тут Канікули в Затоці: що пропонує курорт на Чорноморському узбережжі

Бердянськ

Приморське містечко на півдні Запорізької області. Воно пропонує чисте повітря, тепле Азовське море та золоті піщані пляжі. Оскільки курорт вважається сімейним, в першу чергу звертають увагу на дитячі розваги, серед найпопулярніших туристи відзначають аквапарк "Акваленд" – один з найбільших в Європі, зоопарк "Сафарі", дельфінарій "Немо" і луна-парк. Тут є чимало красивих місць, які варто побачити на власні очі: Бердянська коса – перлина міста; острів Дзендзик, Нижній та Верхній маяк, Сонячний годинник – один з найбільших хронометрів такого роду у всій Європі та Солодкий лиман.



Відпочинок в Бердянську 2020 / Фото: omore.city

Детальніше тут Відпочинок у Бердянську: що цікавого у "серці" українського Приазов'я

Одеса Місто на північно-західному узбережжі Чорного моря, яке є найбільшим морським портом України. Щороку тисячі туристів приїжджають сюди з різних країн за просторими піщаними пляжами, колоритними центральними вулицями, смачними ресторанами та нічними клубами. Через популярність Одеси – ціни на все відповідні. В місті величезний вибір різних видів дозвілля, можна сходити в контактний зоопарк "Маккі-Паккі", дельфінарій "Немо", парк атракціонів з колесом огляду "Південна Пальміра", яке немає аналогів в Україні, або аквапарк "Одеса". Також ви повинні відвідати культурні місця курорту: відомі Потьомкінські сходи, Оперний театр, Воронцовський палац та Міський сад. Окрім пам'яток, з якими асоціюється місто, тут є дещо, про що ви навіть не здогадувалися.

Відпочинок в Одесі 2020 / Фото: omore.city

Приморськ

Унікальний курорт Азовського моря, розташований в південній частині Запорізької області. Особливістю є те, що місто віддалене від мегаполісів та промислових центрів. Саме тому Приморськ – це відпочинок в одному з екологічно чистих куточків Азовського узбережжя. Туристи їдуть сюди за цілющими мінеральними грязями лиману, насиченими ароматами степових трав, комфортною температурою води та піщано-черепашковими пляжами, що плавно переходять у море. Він для тихого сімейного відпочинку, хоча й має декілька недоліків: відсутність залізничного вокзалу, мала кількість закладів харчування. Також найближчі розваги: дельфінарій, аквапарк, зоопарк та лунапарк у Бердянську за 25 кілометрів від Приморську. Серед туристичних місць тут є Елисеївський пегматитовий кар'єр "Блакитні озера", цілющий лиман та коса Обитічна.



Відпочинок в Приморську 2020 / Фото: 057.ua

Читайте тут Відпустка у Приморську: що пропонує найбюджетніший курорт Азовщини

Урзуф Селище Азовського узбережжя в Донецькій області. Курорт пропонує сприятливий клімат, тепле море, просторі пляжі, історичні об'єкти в античному стилі, великий вибір житла та доступні ціни. Щодо розваг, то їх тут небагато, хіба що лунапарк, але якщо ви хочете більшого, то є можливість поїхати на екскурсію в бердянський аквапарк, дельфінарій та зоопарк. Варто поєднати пляжний відпочинок з відвідуванням місцевих історичних пам'яток. Найбільше користуються популярністю храм Архистратига Михаїла, колодязь "Урзуфська казка" та парк "Меотида".

Відпочинок в Урзуфі 2020 / Фото: 06239.com.ua

Білосарайська коса

Курортне селище, розташоване на однойменній піщаній косі, що виходить у відкрите Азовське море. Під час відпочинку на косі туристи насолоджуються єднанням із заповідною природою, оптимальною екологічною ситуацією, прекрасними пейзажами, рідкісними тваринами та рослинами, а найголовніше – умиротвореною атмосферою. Тут ви зможете розважитися у лунапарку, або зайнятися віндсерфінгом чи кайтсерфінгом у школі X-Sport. Також ви повинні відвідати цікаві пам'ятки Білосарайської коси. Серед них є орнітологічний заповідник, Білосарайський маяк та пам'ятник осетра.



Відпочинок в Білосарайській косі 2020 / Фото: lookmytrips.com

Зверніть увагу тут Канікули на Білосарайській косі: чим приваблює "лебединий край"

Київське море Це водосховище біля Вишгорода. Незважаючи на підводні таємниці – сліди війни у вигляді нерозірваних мін і снарядів, цезій і стронцій, які всотало дно під час вибуху на ЧАЕС – це ідеальне місце для пікніка. Тут найкрасивіші заходи сонця, білий чистий пісок, соснові ліси, плескіт води і жодної міської метушні. Неподалік Київського водосховища розташований яхт-клуб "Енергетик", кінний клуб Межигір'я La petite Ecurie та віндсерфінг клуб "Містраль", де ви зможете відволіктися від щоденної рутини і насолодитися морськими пейзажами.

Відпочинок на Київському морі 2020 / Фото: ua.igotoworld.com

Читайте тут Літо на Київському морі: де відпочити поблизу столиці

Кирилівка

Селище Запорізької області, в якому Азовське море – одне з найчистіших. Крім гарної природи, ласкавих морських хвиль, чистих піщаних пляжів Кирилівка потішить дітей та дорослих безліччю розваг: лунапарк "Адреналін-Шоу", найбільший аквапарк в Україні "Острів скарбів", дельфінарій "Оскар" та клуб кайтсерфінгу і віндсерфінгу. Також ви можете урізноманітнити своє дозвілля цікавими місцями курорту, які вразять вас. Головне – поїдьте на всі коси й лимани. Зокрема, Молочний, Утлюцький та Сиваський лиман.



Відпочинок в Кирилівці 2020 / Фото: doba.ua

Детальніше тут Відпустка у Кирилівці: що цікавого на курорті "вихідного дня"

Сподіваємося, що ця інформація буде корисною і ваш відпочинок вдасться на славу!

Автор: Марія Касіянчук