Найкращі басейни Києва: фото та ціни
В Києві працює багато відкритих і закритих басейнів. У спекотні літні дні – це один з найкращих варіантів відпочити та освіжитися. До того ж, щоб це це зробити, не обов'язково виїжджати за межі столиці. Де можна поплавати в Києві – читайте в матеріалі.
Далекі подорожі досі небезпечні через пандемію коронавірусу. Київ досі перебуває в зеленій зоні, тому басейни продовжують працювати. 24 канал підготував список київських басейнів, де можна відпочити на вихідних.
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Закриті басейни
Басейн КПІ
Центр фізичного виховання та спорту КПІ має 2 басейни: великий (розмір – 25 на 50 метрів, глибина – 7,5 метрів, 24 доріжки і п'ять вишок: 1, 3, 5, 7, 10 метрів) і малий.
Що потрібно мати із собою:
- медичну довідку від лікаря-терапевта;
- купальник / плавки;
- рушник, мило, мочалку;
- взуття для басейну і шапочку для плавання.
Басейн КПІ / Фото: relax.kpi.ua
Басейн спорткомплексу "Планета спорт"
У спорткомплексі є великий квадратний басейн (розмір – 25 на 25 метрів), 2 басейни для дітей віком від 3 до 7 років і для дітей грудного віку.
Що потрібно мати із собою:
- медичну довідку від лікаря-терапевта;
- купальник або плавки;
- рушник, мило, мочалку;
- взуття для басейну і шапочку для плавання.
Басейн спорткомплексу "Планета спорт" / Фото: planetasport.org.ua
Басейн спорткомплексу "Сирець"
Довжина басейну – 25 метрів, максимальна глибина – 4, 5 метра.
Що потрібно мати із собою:
- медичну довідку від лікаря-терапевта;
- купальник або плавки;
- рушник, мило, мочалку;
- взуття для басейну і шапочку для плавання.
Басейн спорткомплексу "Сирець" / Фото: aquasirec.com
Палац підводного спорту
Басейн має 50 метрів довжину і до 5 метрів в глибину. Також є вишки для стрибків у воду на висоті до 3,5 метрів.
Що потрібно мати із собою:
- медичну довідку від лікаря-терапевта;
- купальник або плавки;
- рушник, мило, мочалку;
- взуття для басейну і шапочку для плавання.
Палац підводного спорту / Фото: bassein50.kiev.ua
Sportrend на Позняках
Тут є 25-метровий басейн з максимальною глибиною 2 метри.
Що потрібно мати із собою:
- медичну довідку від лікаря-терапевта;
- купальник або плавки;
- мило, рушник та мочалку;
- взуття для басейну і шапочку для плавання.
Sportrend на Позняках / Фото: sportrend.com.ua
Aqua Life Club
На території басейну-клубу в центрі Києва є також спа-зона і тренажерний зал. У вартість відвідування входить користування басейном і обладнання для плавання.
Що потрібно мати із собою:
- медичну довідку від лікаря-терапевта;
- купальник або плавки;
- рушник, мило, мочалку;
- взуття для басейну і шапочку для плавання.
Aqua Life Club / Facebook / @Aqua Life Club
Олімпійський стиль
У спорткомплексі "Олімпійський стиль" є 25-метровий басейн на 6 доріжок.
Що потрібно мати із собою:
- медичну довідку від лікаря-терапевта;
- купальник або плавки;
- рушник, мило, мочалку;
- взуття для басейну і шапочку для плавання.
Олімпійський стиль / Фото: olympicstyle.com.ua
Sportrend на Троєщині
Басейн для дорослих має довжину – 25 метрів, а глибину 2,2 метра. Також на територію комплексу є дитячий басейн, глибиною до 1,2 метра, для персональних тренувань з дітьми грудного віку і до 6 років.
Sportrend на Троєщині / Фото: sportrend.com.ua
Відкриті басейни
Sungrilla Secret Beach
Sungrilla Secret Beach / Facebook / @Sungrilla Secret Beach
На території пляжного комплексу є 2 басейни, пляжна зона, лофт-бар та ресторанна тераса.
Пляжний комплекс "VitaPark Борисфен"
Пляжний комплекс "VitaPark Борисфен" / Фото: booking.com
На території є басейн зі солоною водою, шезлонги та бар на березі Дніпра. Для гостей працюють ресторан європейської кухні, мангал-зона. Діти можуть проводити час на майданчику з лабіринтом, на гірці та в окремому дитячому басейні.
Sky Family Park
Sky Family Park / Facebook / @Sky Family Park
Великий басейн має площу в 1,5 тисячі квадратних метрів. Також на території комплексу є пляжна зона відпочинку на березі Дніпра, фудзона з 50-ма точками вуличної їжі, зона для вечірок з баром біля басейну.
Olmeca Plage
Olmeca Plage / Facebook / @Olmeca Plage
Територія Olmeca Plage має 5 тисяч квадратних метрів. Тут є пляж, пристань для яхт і відкритий 25-метровий басейн, чотири поля для гри у волейбол, три бари та ресторан європейської, японської й грузинської кухні.
SANDALI Trukhaniv Resort
SANDALI Trukhaniv Resort / Facebook / @Sandali
Комплекс має територію в 32 тисячі квадратних метрів, на якій є пляж на березі Дніпра, басейн, шезлонги, ресторан, відкритий тропічний бар. Також в комплексі є окремі будиночки у стилі 50-х. Вони розраховані для невеликих компаній. Є дитяча зона та парковка на 60 місць.
Комплекс відпочинку і розваг "Труханів"
Комплекс відпочинку і розваг "Труханів" / Facebook / @Комплекс відпочинку і розваг "Труханів"
На території цього комплексу є 2 басейни, бар, ресторан, майданчики для гри в волейбол, бадмінтон і столи для настільного тенісу, аквагірка і басейн для дітей, піщаний пляж і сауна.
Пірс – 39
Пірс – 39 / Фото: pirs39.com.ua
Відкритий 25-метровий басейн розташований на території ВДНГ. Також є басейн для дітей з аквагіркою, бар, волейбольний майданчик, шезлонги та парасольки.
City Beach Club
City Beach Club / Фото: citybeach.kiev.ua
City Beach Club розташований на даху ТРЦ Ocean Plaza. Територія – понад 3 тисячі квадратних метрів. У відпочинковій зоні є ресторан європейської кухні, 2 бари і топлес-зона.