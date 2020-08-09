В Києві працює багато відкритих і закритих басейнів. У спекотні літні дні – це один з найкращих варіантів відпочити та освіжитися. До того ж, щоб це це зробити, не обов'язково виїжджати за межі столиці. Де можна поплавати в Києві – читайте в матеріалі.

Далекі подорожі досі небезпечні через пандемію коронавірусу. Київ досі перебуває в зеленій зоні, тому басейни продовжують працювати. 24 канал підготував список київських басейнів, де можна відпочити на вихідних.

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Закриті басейни

Басейн КПІ

Де: вулиця Польова, 38/1

Ціна: 70 грн – разове відвідування басейну

Центр фізичного виховання та спорту КПІ має 2 басейни: великий (розмір – 25 на 50 метрів, глибина – 7,5 метрів, 24 доріжки і п'ять вишок: 1, 3, 5, 7, 10 метрів) і малий.

Що потрібно мати із собою:

медичну довідку від лікаря-терапевта;

купальник / плавки;

рушник, мило, мочалку;

взуття для басейну і шапочку для плавання.



Басейн КПІ / Фото: relax.kpi.ua

Басейн спорткомплексу "Планета спорт"

Де: бульвар Академіка Вернадського, 32

Ціна до 17:00: 130 грн для дорослих; 120 грн для дітей

Ціна після 17:00: 150 грн для дорослих; 140 грн для дітей

У спорткомплексі є великий квадратний басейн (розмір – 25 на 25 метрів), 2 басейни для дітей віком від 3 до 7 років і для дітей грудного віку.

Що потрібно мати із собою:

медичну довідку від лікаря-терапевта;

купальник або плавки;

рушник, мило, мочалку;

взуття для басейну і шапочку для плавання.



Басейн спорткомплексу "Планета спорт" / Фото: planetasport.org.ua

Басейн спорткомплексу "Сирець"

Де: вулиця Котовського, 4

Ціна: 140 грн – разове відвідування басейну

Довжина басейну – 25 метрів, максимальна глибина – 4, 5 метра.

Що потрібно мати із собою:

медичну довідку від лікаря-терапевта;

купальник або плавки;

рушник, мило, мочалку;

взуття для басейну і шапочку для плавання.



Басейн спорткомплексу "Сирець" / Фото: aquasirec.com

Палац підводного спорту

Де: вулиця Івана Сергієнка, 2/3

Ціна: разове відвідування до 90 хвилин – 110 грн

Басейн має 50 метрів довжину і до 5 метрів в глибину. Також є вишки для стрибків у воду на висоті до 3,5 метрів.

Що потрібно мати із собою:

медичну довідку від лікаря-терапевта;

купальник або плавки;

рушник, мило, мочалку;

взуття для басейну і шапочку для плавання.



Палац підводного спорту / Фото: bassein50.kiev.ua

Sportrend на Позняках

Де: вулиця Драгоманова, 27А

Ціна: разове відвідування 45 хвилин – 120 грн для дітей, 130 грн для дорослих

Тут є 25-метровий басейн з максимальною глибиною 2 метри.

Що потрібно мати із собою:

медичну довідку від лікаря-терапевта;

купальник або плавки;

мило, рушник та мочалку;

взуття для басейну і шапочку для плавання.



Sportrend на Позняках / Фото: sportrend.com.ua

Aqua Life Club

Де: вулиця Інститутська, 18А

Ціна: разове відвідування – 250 грн

На території басейну-клубу в центрі Києва є також спа-зона і тренажерний зал. У вартість відвідування входить користування басейном і обладнання для плавання.

Що потрібно мати із собою:

медичну довідку від лікаря-терапевта;

купальник або плавки;

рушник, мило, мочалку;

взуття для басейну і шапочку для плавання.



Aqua Life Club / Facebook / @Aqua Life Club

Олімпійський стиль

Де: вулиця Фізкультури, 1

Ціна: разове відвідування з інструктором – 180/200 грн для дорослих; 120/160 грн для дітей від 7 до 16 років

У спорткомплексі "Олімпійський стиль" є 25-метровий басейн на 6 доріжок.

Що потрібно мати із собою:

медичну довідку від лікаря-терапевта;

купальник або плавки;

рушник, мило, мочалку;

взуття для басейну і шапочку для плавання.



Олімпійський стиль / Фото: olympicstyle.com.ua

Sportrend на Троєщині

Де: проспект Маяковського 93 В

Ціна: разове відвідування 45 хвилин – 120 грн для дітей, 130 грн для дорослих

Басейн для дорослих має довжину – 25 метрів, а глибину 2,2 метра. Також на територію комплексу є дитячий басейн, глибиною до 1,2 метра, для персональних тренувань з дітьми грудного віку і до 6 років.



Sportrend на Троєщині / Фото: sportrend.com.ua

Відкриті басейни

Sungrilla Secret Beach

Де: вулиця Набережно-Хрещатицька, 10

Вхід: безкоштовний

Оренда шезлонга: 200 грн – будні, 300 грн – вихідні

Оренда ліжка: 500 грн – будні, 800 грн – вихідні

Оренда бунгала: 800 грн – будні 1500 грн – вихідні



Sungrilla Secret Beach / Facebook / @Sungrilla Secret Beach

На території пляжного комплексу є 2 басейни, пляжна зона, лофт-бар та ресторанна тераса.

Пляжний комплекс "VitaPark Борисфен"

Де: парк Муромець (Парк Дружби народів), 5

Будні: 100 грн для дітей, 200 грн для дорослих без шезлонга

Вихідні і державні свята: 150 грн для дітей, 300 грн для дорослих без шезлонга

Оренда альтанки: 500 грн – будні, 700 грн – вихідні та свята



Пляжний комплекс "VitaPark Борисфен" / Фото: booking.com

На території є басейн зі солоною водою, шезлонги та бар на березі Дніпра. Для гостей працюють ресторан європейської кухні, мангал-зона. Діти можуть проводити час на майданчику з лабіринтом, на гірці та в окремому дитячому басейні.

Sky Family Park

Де: проспект Романа Шухевича, 2

Вівторок – четвер: вхід на територію парку – 50 грн; вхід до лаунж-зони (сплачується окремо) – 100 грн

П'ятниця – неділя: вхід на територію парку – 50 грн, вхід до лаунж-зони (сплачується окремо) – 200 грн

Оренда шезлонга: 200 грн



Sky Family Park / Facebook / @Sky Family Park

Великий басейн має площу в 1,5 тисячі квадратних метрів. Також на території комплексу є пляжна зона відпочинку на березі Дніпра, фудзона з 50-ма точками вуличної їжі, зона для вечірок з баром біля басейну.

Olmeca Plage

Де: проспект Броварський, 5

Вхід: безкоштовний

Оренда шезлонга: від 300 грн

Оренда ліжка: від 1000 грн

Оренда черепашки: від 900 грн



Olmeca Plage / Facebook / @Olmeca Plage

Територія Olmeca Plage має 5 тисяч квадратних метрів. Тут є пляж, пристань для яхт і відкритий 25-метровий басейн, чотири поля для гри у волейбол, три бари та ресторан європейської, японської й грузинської кухні.

SANDALI Trukhaniv Resort

Де: Труханів острів, Паркова дорога, 3

Вхід: безкоштовний

Оренда шезлонга на пляжі: 200 грн

Оренда шезлонга біля басейну: 250 грн

Оренда літнього будиночка: від 800 грн за добу

Оренда альтанки для барбекю: від 200 грн за людину



SANDALI Trukhaniv Resort / Facebook / @Sandali

Комплекс має територію в 32 тисячі квадратних метрів, на якій є пляж на березі Дніпра, басейн, шезлонги, ресторан, відкритий тропічний бар. Також в комплексі є окремі будиночки у стилі 50-х. Вони розраховані для невеликих компаній. Є дитяча зона та парковка на 60 місць.

Комплекс відпочинку і розваг "Труханів"

Де: Труханів острів, Паркова дорога, 12

Будні: 125 грн для дітей; 250 грн для дорослих

Вихідні та святкові дні: 175 грн для дітей; 350 грн для дорослих

Шезлонг входить у вартість.

Кожного дня з 17:00 год – знижка на вхід 50%



Комплекс відпочинку і розваг "Труханів" / Facebook / @Комплекс відпочинку і розваг "Труханів"

На території цього комплексу є 2 басейни, бар, ресторан, майданчики для гри в волейбол, бадмінтон і столи для настільного тенісу, аквагірка і басейн для дітей, піщаний пляж і сауна.

Пірс – 39

Де: проспект Глушкова, 1

Будні: 50 грн/год для дітей; 100 грн/год для дорослих

Вихідні і державні свята: 75 грн/год для дітей; 150 грн/год для дорослих

Оренда намету: 600 грн



Пірс – 39 / Фото: pirs39.com.ua

Відкритий 25-метровий басейн розташований на території ВДНГ. Також є басейн для дітей з аквагіркою, бар, волейбольний майданчик, шезлонги та парасольки.

City Beach Club

Де: вулиця Антоновича, 176

Вхід: безкоштовний

Понеділок – четвер:

Оренда шезлонга: 400 грн

Оренда ліжка: 900 грн

Оренда бунгало: 1200 грн

П'ятниця – неділя:

Оренда шезлонга: 500 грн

Оренда ліжка: 1200 грн

Оренда бунгало: 1600 грн



City Beach Club / Фото: citybeach.kiev.ua

City Beach Club розташований на даху ТРЦ Ocean Plaza. Територія – понад 3 тисячі квадратних метрів. У відпочинковій зоні є ресторан європейської кухні, 2 бари і топлес-зона.