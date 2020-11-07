Минулого тижня зіркове подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна разом з друзями відправилось до Львова. Закохані встигли не лише насолодитися прогулянками містом, а й влаштувати фотосесії на затишних вуличках. Блогерка продемонструвала брендовий образ під час однієї зі зйомок.

Обраниця "Холостяка 9" Даша Квіткова обожнює речі та одяг від преміальних світових брендів, тому дорогих речей в її гардеробі вистачає. Блогерка вразила новою сумкою від французького дому моди Louis Vuitton, який довершила зухвале вбрання. Фото вона показала в інстаграм-профілі.

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Образ Даші Квіткової

Дівчина поєднала головні тренди осені в одному look. Вона обрала темні джинси вільного крою, чорний гольф та довгий шкіряний піджак чорного кольору від Zara, який одягають модниці по всьому світу. Даша Квіткова до образу підібрала масивні черевики на шнурівці та грубій підошві від популярного британського бренду Dr. Martens.

Вона зробила стильну хвилясту укладку та нанесла легкий денний макіяж, який чудово пасував до look. Даша Квіткова дуже ретельно підбирає аксесуари до кожного виходу. Цього разу вона обрала сумку на ланцюжку від Louis Vuitton, численні кільця та намисто, яке одягла поверх гольфа. Сфотографувалась блогерка на одній з автентичних вуличок в самому центрі Львова.



Даша Квіткова з сумкою від Louis Vuitton / Фото Instagram / @kvittkova



Даша Квіткова з сумкою від Louis Vuitton / Фото Instagram / @kvittkova