Українська виконавиця Даша Астаф'єва порадувала шанувальників музичною прем'єрою. Співачка презентувала кліп на нову ліричну композицію "Белая рубашка".

На офіційному ютуб-каналі артистки з'явилося нове відео. Ми звикли бачити Астаф'єву сексуальною та звабливою, проте у кліпі вона постає ніжною та жіночною.

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Даша позувала на тлі неймовірно красивих краєвидів. Гори та безмежне море поєдналися у її відеороботі. Шалений вітер, атмосферна кольористика та харизматична виконавиця гармонійно поєдналися між собою. Це зізнання, сповідь жінки, яка втратила своє кохання.

Сильна та впевнена в собі Даша у кліпі постає слабкою та ранимою дівчиною, яка зіткнулася із болем втрати та самотністю. Вона намагається віднайти сили жити далі та розпочати нову історію кохання. Шукає себе серед безмежності та не соромиться проявляти почуття.

"Белая рубашка, а хозяин далеко-далеко. Я лежу и прикасаюсь щекой. К белой ткани, ты знаешь, я скучаю", – йдеться у пісні.

Даша Астаф'єва – "Белая рубашка": дивіться відео онлайн

Текст пісні "Белая рубашка"

Ты же знаешь, как все это бывает

Все дороги к солнцу исчезают

В мире многоточий страшно очень

Просыпаюсь среди ночи

И лежу едва живая



Я считаю слабости минуты

Все пройдет, когда наступит утро

Я через неделю повзрослею

Перестану ждать и верить

В то, что, вдруг, случится чудо



Белая рубашка с твоего плеча

О тебе расскажет светлая печаль

Белая рубашка, а хозяин далеко-далеко

Я лежу и прикасаюсь щекой

К белой ткани, ты знаешь, я скучаю



И рассвет меня одну обнимет

Скоро роль твою отдам другим я

И они тебя переиграют

Знаешь, милый, так бывает

Ты не главный в этом фильме



Белая рубашка с твоего плеча

О тебе расскажет светлая печаль

Белая рубашка, а хозяин далеко-далеко

Я лежу и прикасаюсь щекой

К белой ткани



Белая рубашка, светлая печаль

Мне уже не важно, мне уже не жаль

Белая рубашка, а хозяин далеко-далеко

Я лежу и прикасаюсь щекой

К белой ткани, ты знаешь, я скучаю



Я скучаю