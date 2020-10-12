Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон записала відеозвернення, де постала перед камерами у класичному чорному вбранні. Образ був дуже вишуканим та підкреслив природну вроду герцогині.

Кетрін є меценатом Природознавчого музею в Лондоні і вже завтра, 12 жовтня, вона оголосить переможця цьогорічного фотографа року дикої природи на першій віртуальній церемонії нагородження конкурсу. На офіційній сторінці герцогів Кембриджських в інстаграмі опублікували відео, де Кейт Міддлтон зачарувала зовнішнім виглядом.

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Вишуканий образ Кейт Міддлтон

Герцогиня постала перед камерою у чорному вбранні. Оскільки вона зображена портретом, то важко розгледіти у що саме вона одягнена: сукню чи штани. Проте бачимо, що вона підкреслила талію за допомогою чорного пояса. Поверх такого аутфіту герцогиня Кембриджська одягнула чорний подовжений піджак.

Елегантний look Кетрін доповнила розкішними прикрасами: сережками та перснем. Волосся Кетрін вклала у надзвичайно красиві локони. на обличчі вона зробила макіяж у природних відтінках. Повіки вона нафарбувала коричневими тінями, а губи – ніжно-рожевою матовою помадою. Такий образ герцогині справді дуже вишуканий і лише вкотре підкреслив її вроду.