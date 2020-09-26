50-річна британська модель Наомі Кемпбелл не втрачає з віком своєї сексуальності. Але зірка вирішила, все ж, згадати молодість. Тому вона опублікувала спекотне фото в чорній спідній білизні.

Сексуальна британка Наомі Кемпбелл не соромиться показуватися у відвертих аутфітах на камеру. Своїми спекотними образами вона часто хизувалась і раніше. Архівною світлиною модель поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

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Наомі позувала перед дзеркалом з рушником на голові. Вона злегка зігнулась до нього, тримаючи ватний диск у руці. Ймовірно, модель хотіла щось виправити в своєму яскравому макіяжі. Кемпбелл постала тільки в чорних трусиках та бюстгалтері, що оголили пружні сідниці та груди. Білизна елегантно підкреслювала бездоганні форми моделі.

Наомі Кепмбелл зробила надзвичайно насичений макіяж, що доповнював еротичний образ. Зірка підкреслила брови та зробила контуринг обличчя. А найбільше виділила очі, намалювавши масивні чорні стрілки.

Гарячий look доповнили також велика кількість браслетів на руці. Модель впевнено та рішуче дивилась в дзеркало. Сексуальна світлина, незважаючи на те, що в чорно-білому кольорі, завела мережу та набрала більше 200 тисяч вподобань.



Архівне гаряче фото Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi