Кінокомпанія Disney планує зняти рімейк до культового фільму "Сам удома". Режисер стрічки Кріс Коламбус прокоментував майбутні зйомки та зізнався, чого у 2 частині фільму епізодичну роль отримав Дональд Трамп.

Рімейк до "Сам удома": що відомо

Новорічна комедія "Сам удома" не втрачає популярності з 1990 року. Щороку стрічку залюбки переглядають мільйони кіноманів у всьому світі. Тому компанія Disney вирішила відзняти рімейк, сценарій якого вже розробляють у Голлівуді. Та режисер першого фільму Кріс Коламбус заявив у коментарі Insider, що це рішення є провальним.

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За його словами, автори проєкту не звертались до нього з пропозицією знов сісти в режисерське крісло. Однак навіть це не змінило б його думки щодо майбутнього рімейку.

Це марна трата часу. У чому сенс? Я твердо переконаний, що не можна робити рімейки фільмів, які були такими довговічними, як "Сам удома". У вас не вийде знову зловити блискавку в пляшку. Цього просто не трапиться. Так навіщо його знімати? – заявив Кріс Коламбус.

Водночас режисер зазначає, що краще б студія розробила інший оригінальний сюжет та екранізувала його.

Дональд Трамп у фільмі "Сам удома"

Прокоментував Кріс Коламбус і появу Дональда Трампа у 2 частині "Сам удома". Режисер заявив, що це був його ультиматум, оскільки зйомки проводились у нью-йоркському готелі "Плаза", що належав бізнесмену.

Він змусив нас зняти його у стрічці, – заявив Кріс Коламбус.

Режисер додав, що за зйомку продюсери заплатили Дональду Трампу чималу суму. Однак він погодився підписати контракт тільки за цієї особливої умови. Вже при монтажу автори "Сам удома" вирішили залишити цього другорядного персонажа, вважаючи, що його поява в кадрі може викликати резонанс у пресі, що сподобається публіці.

Дональд Трамп в інших фільмах

Це не вперше Дональд Трамп знявся у фільмі. Президент США також мав епізодичні ролі у стрічках "Секс і місто", "Едді", "Принц з Беверлі-Гіллз", "Шалапути", "Зразковий самець", "Кохання з повідомлення" та ін.

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