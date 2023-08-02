6 милозвучних імен для хлопчиків, які починаються на букву О

Батьки можуть обирати ім'я для своєї дитини на основі особистих переконань, спогадів, сімейних традицій або значущих подій. Деяких приваблюють певні літери.

Деякі батьки можуть сприймати певні літери як мелодійні та приємні для вуха, тому й надають перевагу певним літерам. Наприклад, букві О. Перелік імен, які починаються на букву О для хлопчиків та їхнє значення – підготував 24 Канал.

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Перелік імен на букву О

Олексій – красиве, відоме всім ім'я. Воно виникло на основі старих грецьких слів "алексо" або "алексіос", що означає "відображати", "запобігати", "захищати". Тож значення імені трактують як "захисник".

Олег – горде ймення зі скандинавським походженням. Сформувалось від слова "helgi", що перекладається як "священний" або "святий". У німецькій мові – це слово означає "світлий", "ясний", "щасливий". Втім, деякі лінгвісти вважають, що це питомо слов'янське ім'я. Усі ми добре пам'ятаємо київського князя Олега Віщого, який правив у 882-912 роках. Відзначився двома вдалими походами на Константинополь.



Олег Віщий / Фото "Спадщина предків"

Таке незвичне ім'я Оскар має різні варіанти походження. Одна з них полягає, що воно пішло від німців, а саме від імені Ansgar, що має значення "спис бога" чи "боже спис". За іншою версією, Оскар походить від скандинавів та значить "божественний". Цікава й третя, ірландська версія походження імені. Вважається, що ім’я Оскар означає "той, що любить оленів".

Орест утворилося від грецького слова Ὀρέστης, яке трактують як "той, що стоїть на горі" чи "той, що підкорює вершини". Орест – дуже популярне ім'я на заході України, хоча зараз набуває поширення й у решті частини країни.

Олександр – чоловіче ім'я, яке набуло популярності по всьому світу. Ймення з'явилося у Давній Греції та значить "захисник", "той, хто уберігає від мужа".

Осип – спрощений варіант давньоєврейського імені Йосип. Своєю чергою, Йосип – це українське трактування біблійного імені Йосеф. Воно має переклад: "Бог нехай зробить" або "буде додано, додасться".