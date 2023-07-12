Досвідчені городники поділились, чим підживити цибулю в липні

Цибулька не потребує багато умов для росту. Але не забувайте, що час від часу вона таки потребує внесення добрив.

Цибуля має одну властивість: з бідних земель вона досить довго бере поживні речовини. Тобто, ґрунт має бути збагачений та родючий під цибулю. Чим підживити цибулю в липні для хорошого урожаю – знає 24 Канал.

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Чим удобрити цибулю в липні

Зола – один з найдієвіших методів збільшення урожаю. Це дуже бюджетно та доступно для всіх. Вона містить важливі для цибулі речовини – калій і фосфор. Найпростіший спосіб – взяти 200 грамів золи та залити їх відром кип'ятку. Хай настоюється кілька днів, тоді полийте ним грядку. Таке підживлення можна вносити максимум 2-3 рази за сезон.



Зола / Фото "Агро.Вікі"

Коров'як – не менш потужний засіб для цибулі. Але у жодному разі не використовуйте свіжий гній. Знадобиться 1 частина коров'ячого гною та 5 частин води. Змішайте та залишіть під кришкою на 2 тижні. Щодня помішуйте суміш. Після цього варто розвести у пропорції 1:10. у кінці можете ще додати до розчину 300 грамів деревної золи.



Коров'ячий гній / Фото "Сучасне тваринництво"

У такій ситуації підійдуть різні трави, наприклад, кропива. Скошену траву треба помістити у бочку та залити водою. Хай стоїть так 1 тиждень. Тоді можете внести у посудину 500 грамів живих дріжджів та м'якуш чорного хліба. Тоді залиште родити на 2 дні. Розбавляємо 1 літр розчину на відро води. Можна закріпити результат, додавши подрібнену яєчну шкаралупу.



Кропива / Фото Ukr.media

Можете взяти також свіжі або сухі дріжджі. Вистачить 10 грамів сухих чи 1 кілограм свіжих. Змішуємо їх з 2 столовими ложками цукру та розбавляємо у 1 відрі теплої води.



Дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"

Коли ви помітили, що перо цибулі – ослаблене та хворе, стане в пригоді нашатирний спирт, а саме – 1 столова ложка рідини на 5 літрів води. Обробляємо цибулю тільки 1 раз ввечері.