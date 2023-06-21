Чим підживити помідори під час цвітіння: 6 секретів досвідчених городників

Коли помідори починають цвісти - саме час вносити добрива. Це сприятиме хорошому та багатому урожаю.

Кожен городник має свої секрети вдалого підживлення та в усіх вони можуть бути різними. Підгодівля забезпечує рослину необхідними поживними речовинами, що підтримує їхнє здоров'я. Які добрива краще застосовувати для помідорів під час цвітіння – розповість 24 Канал.

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Які добрива корисні для помідорів

Дріжджі допомагають рослинам швидше рости, особливо ті, які були слабкими. Щоб приготувати розчин, треба взяти 100-150 грамів свіжих дріжджів та розчинити в 1 літрі теплої води. Настоюємо суміш кілька годин, а потім ще раз розводимо у 10 літрах води. Ним можна підливати помідори суто під корінь, щоб не потрапляв на листя і пагони.



Свіжі дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"

Борну кислоту слід використовувати, коли квіти помідорів почали обсипатися. Буде достатньо 1 грама речовини на 1 літр води. На відро води вистачить 1 столової ложки засобу.



Борна кислота / Фото "Ковалент"

Завдяки йоду активізується цвітіння та зав'язка плодів. Тож візьміть 6-8 крапель речовини на 10 літрів води. Можна ще додати 500 мілілітрів звичайної сироватки. Ним треба поливати томатні грядки.



Йод / Фото "ОН Клінік"

Коли з'явилися перші квітки, використовуйте марганцівку. Варто розвести суперфосфат та сульфат калію у пропорціях 25 та 20 грамів на 10 літрів води.



Марганцівка / Фото "Зелена садиба" Марганцівка / Фото "Зелена садиба"

Метронідазол захистить помідори від шкідників. У відрі води варто розчинити кілька таблеток та можна обприскувати томати.



Метронідазол / Фото Tabletki.ua Метронідазол / Фото Tabletki.ua

Настій трави буде ефективним для підгодівлі помідорів. Треба подрібнити будь-який бур'ян та покласти у відру трохи нижче, ніж на половину. Заливаємо водою та нехай бродить на сонці 10-12 днів. Потім 1 літр засобу необхідно знову розмішати з 9 літрами води. Під кожен кущ беремо по 1-1,5 літра настою.



Пирій / Фото "Яблуком"