Іспанська королева Летиція зробила черговий публічний вихід та підкорила елегантним образом. Стильними аутфітами Її Величності щоразу захоплюються та переймають усі модниці світу.

48-річна королева Летиція незмінно демонструє стильні образи під час нових публічних виходів. Вона завжди знає, як виглядати стильно. Цього разу королева підібрала червоний total-look, який вдало підкреслив бездоганну фігуру Її Величності, повідомляє 24 канал.

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Іспанська королева Летиція відвідала традиційну студентську резиденцію (Residencia de Estudiantes), яка розташована в Мадриді. Її Величність була разом з міністеркою здоров'я Ізабель Селаа.

Образ королеви Летиції

Королева обрала костюм насиченого червоного кольору, що складався з подовжених штанів-кльош із розрізами знизу та жакетом, що вдало підкреслював тонку талію Її Величності. Вбрання вона поєднала з туфлями на високих підборах у тон.

Стильний аутфіт підкреслював червоний клатч з крокодилячої шкіри. Королева Летиція прямо вклала волосся та залишила його розпущеним. Завершували образ мінімалістичні золоті сережки.



Королева Летиція / Getty Images

Також королева не забула і про засоби захисту, тож постала перед публікою в масці. Варто зазначити, що вчора, 7 жовтня, королева Максима також постала в червоному total-look.