Популярний артист Сергій Бабкін записав кліп на одну з найвідоміших пісень "Де би я". Разом з коханою Сніжаною Бабкіною він відправився в подорож Україною та показав мальовничі пейзажі Кам'янець-Подільського, Хотина та Бакоти.

Сьогодні, 16 жовтня, Сергій Бабкін на власному ютуб-каналі презентував нову відеороботу. Він зняв атмосферний кліп на пісню "Де би я", реліз якої відбувся 3 роки тому.

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Разом з дружиною Сніжаною Бабкіною музикант вирушив у романтичну подорож Україною і показав пригоди в стилі роадмуві. Зйомки кліпу відбувалися в Кам'янці-Подільському, Хотині та затонулому селі Бакота. Це історія про те, як міцнішають почуття та народжується натхнення.

Сам Сергій Бабкін наголосив, що пісня "Де би я" стала для нього містком з однієї музичної епохи в іншу. Тому нарешті вона дочекалась своєї візуалізації.

Та подорож, у яку ми вирушили для зйомок відеокліпу, дозволила мені по-новому подивитися на нашу країну. Я завжди любив і захоплювався нею, відвідав багато міст України, але вся найголовніша краса – за містами, між ними, там, де природа,

– зауважив артист.



Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною / Фото Пресслужба Сергія Бабкіна

Режисерами та операторами відео виступив італійський дует Bellone + Consonni Directors.

Сергія Бабкін – Де би я: дивіться відео онлайн