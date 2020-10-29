Популярний український гурт "Бумбокс" презентував довгоочікуваний кліп на нову пісню "Ангела". Це надзвичайно емоційний ролик, який доведеться переглядати декілька разів, щоб побачити усі секрети, які заховані у відеороботі.

Композиція "Ангела" увійшла до першої частини подвійного альбому "Таємний код: Рубікон". Прем'єра кліпу відбулася на офіційному ютуб-каналі гурту.

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Варто зазначити, що "Ангела" – це ремейк на пісню гурту "Крихітка Цахес". Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк розповів, що це хіп-хоп трек, у приспіві якого звучить фраза "Де ти знайдеш такого ангела, як я". Її співає солістка колективу "Крихітка" Саша Кольцова.

"Ангела" – нагадування нам, насамперед, як авторам, про те що мистецтво повинно ставити питання суспільству і реальності. Iнакше – це обслуговування якихось найпростіших банальних людських "хочу",

– зазначив Андрій Хливнюк.

Режисер кліпу Стас Гуренко заявив, що "Ангела" не вдасться подивитися один раз. Щоб побачити всі деталі і "зчитати" меседжі, закладені в відео, його доведеться переглядати і часто ставити на паузу. У відеороботі є багато предметів, кожен з яких має своє значення, з якими пов'язані реальні ісорії з життя нашої країни.

Творці ролику продумували кожну композицію до найдрібніших деталей. вони надихалися голландськими та іспанськими натюрмортами XVI-XVII століть.

Навіть на етапі корекції, ми сиділи з альбомом Хуана ван дер Хамена, запозичуючи з його робіт конкретні кольорові й експозиційні рішення – півонії мали бути такого кольору, золото такого тощо,

– зауважив Стас.

"Бумбокс" feat "Крихітка" – "Ангела": дивіться відео онлайн