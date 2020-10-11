Меган Маркл і принц Гаррі стали героями подкасту, присвяченому Всесвітньому дню психічного здоров'я, який відзначали вчора, 10 жовтня. Герцогиня поділилась власним досвідом і зізналась, що минулого року вона була найбільш затроленою персоною у світі.

Як члени британської монаршої родини Меган Маркл і принц Гаррі багато уваги приділяли ментальному здоров'ю дітей і дорослих. Навіть після зречення від королівських обов'язків подружжя не полишило благодійну діяльність. Разом з підлітками з Каліфорнії вони записали подкаст для молодіжного каналу Teenager Therapy. Про це інформує CNN.

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Висловлюючись на тему психічного здоров'я, Меган Маркл не могла уникнути особистого досвіду. Вона наголосила, що після одруження з принцом Гаррі на неї звалилась шалена критика в мережі. Навіть під час вагітності та в перші місяці після пологів, коли вона залишалась в тіні, хейт не зникав.

Мені сказали, що 2019 року я була найбільш затроленою персоною у світі. Ось уже 8 місяців я перебуваю в тіні: спочатку я була в декреті, а потім доглядала за дитиною. Однак цькування все ж триває, з цим майже нічого не можна вдіяти,

– зізналась Меган Маркл.

Вона зауважила, що неправда, сказана про вас публічно, впливає на емоційний стан людини незалежно від віку – що в 15, що в 25 років. Боротися з хейтом і негативом їй допомагає ведення особистого щоденника, адже після викладення проблеми на папір і прочитання, вона вже не здається такою глобальною. У той час принц Гаррі зазначив, що стабілізувати емоційне самопочуття йому допомагає медитація.

Меган Маркл і принц Гаррі записали подкаст: слухайте онлайн

Образ Меган Маркл

Для нового виходу вона обрала комфортний повсякденний look. На ній сіра оверсайз-футболка з принтом, вкорочені темні джинси і чорно-білий смугастий джемпер, який Меган Маркл зав'язала на плечах. Образ довершили чорні туфлі-човники на підборах і захисна маска, яку вона не знімала під час спілкування з підлітками.

З гарною укладкою і легким макіяжем Меган Маркл почувалась розслаблено. До того ж, захід не супроводжувався великою кількістю папараці та журналістів, яких пара намагається уникати вже понад пів року.