Королівська родина вкрай рідко дає коментарі щодо свого приватного життя або ж вподобань. Однак під час світських чи офіційних прийомів вони залюбки спілкуються з британцями. Днями актор Браян Блессед згадав бесіду з Єлизаветою ІІ, в якій вона назвала один з улюблених фільмів.

Науково-фантастичний фільм "Флеш Гордон" відзначає свій 40-річний ювілей з дня виходу на великий екран. З цієї нагоди The Guardian взяв коментар у головної зірки стрічки Браяна Блесседа. Чоловік розповів, що раніше мав честь зустрітись з Її Величністю Єлизаветою ІІ, яка була в захваті від цього фільму.

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За словами актора, королева зізналась, що зі стрічкою "Флеш Гордон" має особливу сімейну традицію. Кожного Різдва Єлизавета ІІ з онуками переглядає цю стрічку. Браяна Блесседа навіть попросити вимовити улюблену фразу Її Величності з цього фільму.

Це улюблений фільм королеви. Вона дивиться його зі своїми онуками на Різдво. "Ви знаєте, ми весь час дивимося "Флеша Гордона", я й онуки. І якщо ви не заперечуєте, у мене тут онуки, не могли б ви сказати: "Гордон живий"? – спародіював Браян Бессед розмову з королевою.

Але таке прохання аж ніяк не здивувало актора, адже його прихильники часто про це.

"Куди б я не пішов, всі хочуть, щоб я промовив: "Гордон живий". М'ясник, пекар, королева і прем'єрміністр – всі хочуть, щоб я сказав фразу: "Гордон живий!". Це їхній улюблений фільм", – розповів Браян Блессед.

Що відомо про фільм "Флеш Гордон"

У центрі сюжету фільму "Флеш Гордон" – історія про диктатора планети Монго, який бажає знищити Землю. Та зупинити його береться не якийсь супергерой у стилі Marvel, а гравець в американський футбол Флеш Гордон. Зі своєю дівчиною Арден він вирушає на Монго, щоб зупинити лиходія, який вже посилає на планету руйнівні випромінювання.

Екранізацію коміксу презентували у 1980 році. Фільм "Флеш Гордон" отримав шалену популярність не тільки завдяки пригодницькому сюжету, але й пісням гурту Queen, які записали всі саундтреки до стрічки.

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